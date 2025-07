L’influencer Michelle Sky Hayward decide di fare una nuotata in mare ma poi scopre di trovarsi in una fogna

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Michelle Sky Hayward. L’influencer sudafricana ha infatti deciso di fare una nuotata in mare. Poco dopo ha però scoperto di trovarsi in una fogna. Ecco cosa è accaduto e il video diventato virale.

Gaffe per l’influencer Michelle Sky Hayward

Spesso diversi volti noti del web sono finiti al centro dell’attenzione mediatica per via di alcuni episodi che li hanno coinvolti. In diverse occasioni le star dei social hanno diviso gli utenti, finendo al centro di diverse polemiche. Solo nelle ultime ore a far discutere è stata Michelle Sky Hayward, influencer sudafricana. Ma cosa è accaduto e perché si sta parlando di lei? Andiamo a scoprirlo.

Tutto è iniziato quando la giovane donna ha deciso di fare una nuotata nei pressi di Città del Capo e di riprendersi mentre si trovava in acqua. A un tratto però Michelle ha attraversato una grossa distesa di schiuma bianca galleggiante, che inizialmente non le ha destato preoccupazioni. L’influencer infatti, sorridente e felice, ha affermato: “Mi sto divertendo così tanto che non sento nemmeno il freddo”. Poco dopo però per la star dei social è arrivata un’amara scoperta, che l’ha lasciata senza parole.

Alcuni utenti hanno fatto notare a Michelle Sky Hayward come quella schiuma bianca fosse acqua di fogna, probabilmente giunta da uno scarico urbano. L’influencer così, mostrando alcuni commenti sconvolti dei follower, ha aggiunto: “Temo di aver commesso un terribile errore”.

La gaffe di Michelle naturalmente è in breve diventata virale e sui social in molti hanno commentato l’accaduto. C’è chi tuttavia ha ipotizzato che potesse trattarsi di semplice schiuma naturale del mare e che dunque non ci fosse di che preoccuparsi. La Hayward nel mentre sta facendo discutere i social e senza dubbio questo episodio non è affatto passato inosservato.