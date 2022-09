Ginevra Lamborghini rivela particolari sulla lite con Elettra e fa un’ammissione (VIDEO)

1 Le dichiarazioni di Ginevra Lamborghini sulla lite con la sorella

Nonostante il litgio tra Elettra e Ginevra Lamborghini sia un argomento spinoso, la maggiore delle due dentro il Grande Fratello Vip a volte ne parla. Nell’ultima puntata aveva chiesto un confronto con la cantante, ma lei non ne vuole proprio sapere.

Oggi pomeriggio, però, Ginevra stava parlando con Wilma Goich sempre i questo litigio con Elettra. A quanto pare ha raccontato l’ultimo volta che si sono viste e parlate. E nel parlare ha fatto praticamente un’ammissione. In pratica ha confermato il fatto che l’avesse ripresa di nascosto.

Aveva il cellulare basso, in mano, ed Elettra se n’è accorta. A quel punto non ha voluto parlare e dirle quale fosse il motivo per cui ce l’aveva con lei e se n’è andata. In tutto questo Ginevra Lamborghini ha cercato di bloccarla e di mettere da parte il cellulare, ma niente. Il resto è storia. Ecco il video in cui racconta tutto questo:

Lei le ha lanciato la cacca sulla macchina e ha cercato di riprenderla di nascosto mentre parlavano ma 🤔proprio 🧐 non 🤨 capisce 😨 cosa 😧 mai 😮 abbia 😲 potuto 😳 farle 😰 per 🫤 litigare 🤯pic.twitter.com/T5CLiKJTx2 — Paola. (@Iperborea_) September 28, 2022

Come abbiamo detto, Elettra Lamborghini proprio ieri ha chiesto che questa storia con la sorella non venisse pià tirata fuori. Ha fatto scrivere una lunga lettera dal suo avvocato e ha scritto anche un lungo post. Vediamo le sue parole…