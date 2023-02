NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

GF Vip 7

Nuovo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Non si placano le tensioni tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Tra le due Vippone infatti da settimane ci sono ripetuti scontri, e non sembrerebbe esserci un punto di incontro tra loro. Poche ore fa come se non bastasse c’è stata l’ennesima lite tra la schermitrice e l’influencer, che come sempre ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato durante i preparativi della serata Giapponese. Proprio le donne della casa hanno dovuto dare, naturalmente per gioco, degli ordini agli uomini, ma quando Oriana ha fatto notare ad Antonella che tra gli obblighi per Edoardo ci sarebbe stato qualcosa che non le avrebbe fatto piacere, tra le due è scoppiata la lite. La Fiordelisi ha così affermato:

“Comunque le ho viste le cose che avete scritto, vanno bene. Ma è ovvio che il mio ragazzo non lo fa, pensi che bacia tutte quante voi? Lo so che tu godi. Questa è scema”.

Non è tardata la piccata replica di Oriana Marzoli, che ha spiegato ad Antonella Fiordelisi come il resto del gruppo non la stesse includendo per giocare, data la sua scarsa partecipazione in passato. L’influencer ha così dichiarato: “No tesoro, sei scema tu se pensi che ti stiamo invitando, quando sei fuori dal gioco, visto che non giochi mai”. Antonella prontamente ha però ribadito affermando: “Ma questa è fuori. Ti rendi conto di quanto sei invidiosa? Schiatta di meno. Tu non stai bene, fatti curare, stai un po’ zitta”.

Una volta in camera la lite tra Antonella e Oriana è proseguita, e a quel punto la Marzoli ha lanciato una bordata alla schermitrice, affermando: “Sei l’unica che litiga con tutta la casa, fatti due domande”. Il web nel mentre continua a dividersi. Mentre c’è chi ancora sostiene la Fiordelisi infatti, tanti altri stanno duramente condannando i comportamenti della Vippona, che in diverse occasioni ha fatto storcere il naso ai più.