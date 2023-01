NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Gennaio 2023

Ginevra Lamborghini si scontrerà contro sua sorella Elettra

Nonostante la breve permanenza all’interno della casa, senza dubbio Ginevra Lamborghini è stata una delle Vippone più discusse del Grande Fratello Vip 7. Come sappiamo infatti la cantante ha immediatamente fatto discutere per via del suo rapporto conflittuale con sua sorella Elettra, con la quale da anni non ha un legame. Ma non solo. All’interno del reality infatti la cantante si è anche avvicinata ad Antonino Spinalbese, e secondo i più tra i due, nonostante siano passati mesi, ci sarebbe un interesse reciproco che potrebbe essere coltivato quando il programma volgerà al termine. Nelle ultime ore intanto come se non bastasse è giunta una notizia che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere. Scopriamo di cosa si tratta.

Sembrerebbe che Ginevra abbia deciso di dare una svolta alla sua carriera e avrebbe così scelto di gareggiare a Una Voce Per San Marino, la kermesse musicale dalla quale verrà eletto il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023. Ma non solo. Solo qualche giorno fa abbiamo appreso che a partecipare al festival ci sarà anche la stessa Elettra, e le due sorelle dunque gareggeranno l’una contro l’altra.

Nel mentre solo alcune settimane fa Ginevra Lamborghini ha rivelato come vanno le cose con Elettra, ammettendo di aver avuto modo di parlare finalmente con sua sorella dopo tanto tempo. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Io cerco di essere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente. Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per dirle che la sto pensando e per chiederle come sta. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa. Però il fatto che non mi risponda io l’accetto tranquillamente. Io ho detto che per me ho vinto il Grande Fratello”.