1 Le scuse di Ginevra a Marco Bellavia

Ginevra Lamborghini è una delle concorrenti che non è stata sempre benevola nei confronti di Marco Bellavia, anzi. Non si è mai risparmiata e più volte gli ha dato contro, persino ieri a tarda sera quando ha detto che “Marco merita di essere bullizzato”. Parole forti, dure, che hanno lasciato sgomento il web. Tutti si sono mostrati contrariati da tali affermazioni.

Nel pomeriggio odierno quando Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa del GF Vip a causa della troppa pressione accumulata e del duro attacco da parte di molti compagni, i vipponi si sono ritrovati in salone. Qui hanno appreso il comunicato del suo addio al reality e non sono mancate le reazioni:

“Non hai perso un gioco, ti aspettiamo noi siamo qua”, ha dichiarato Ginevra Lamborghini, rivolgendosi a Marco Bellavia, con la speranza che le sue parole possano arrivargli. Gegia con la mano ha salutato l’ex vippone e ha ipotizzato come magari nei prossimi mesi potrebbe fare il suo ritorno. Sempre l’attrice ha detto di non aver motivo per cui scusarsi con lui, come invece sostiene Antonella Fiordelisi, perché a detta sua non avrebbe detto nulla di sbagliato. Parole che hanno mandato su tutte le furie l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Tornando a Ginevra Lamborghini, a dividere è il discorso fatto dalla ragazza: “È una cosa carina quella che ho detto, non sta bene. Lo abbiamo preso per il c***o, è stato così. Basta. Non è voler fare un saluto adesso ed essere ruffiani. È una persona che sta male e abbiamo sbagliato noi. Si può sempre tornare indietro e sui propri passi”.

chiedere scusa e sapere di aver oltre passato ogni limite è già un passo, poi che a voi stia sul cazzo a prescindere solo perchè è ginevra il discorso è ben diverso, forse sbaglierò ma io vedo sempre del buono. #gintonic #GFVIP pic.twitter.com/dYn7I6w7Y2 — anto (@cryingwsel_) October 1, 2022

Se alcuni l’hanno vista come un’ammissione e una presa di coscienza dei propri errori, altri invece non hanno apprezzato questa uscita da parte di Ginevra Lamborghini. Non solo sul web, ma vipponi compresi. A detta di qualcuno sarebbe solo una frase di circostanza e non parole che invece pensa davvero, ma c’è chi le dà anche il beneficio del dubbio. Voi che ne pensate? A far discutere sono anche altre affermazioni fatte da Ginevra…