1 La pesante accusa di Ginevra Lamborghini

Marco Bellavia continua a essere nel mirino dei vipponi, o almeno parte di loro. Ad aggiungersi alla lista dei concorrenti che hanno avuto da ridire su di lui c’è anche Ginevra Lamborghini. Dopo la puntata di giovedì la gieffina spera che con questo televoto il coinquilino sarà eliminato dalla Casa del GF Vip, anche se preferirebbe maggiormente vedere fuori la “nemica” Giaele De Donà. Oltretutto Ginevra, sempre in quell’occasione, ha dato dello stupido a Bellavia, sostenendo faccia battute, a detta sua, pessime: “Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro“. Insomma affermazioni non poco carine.

E pensate che non è nemmeno finita qui! Nella notte Ginevra Lamborghini si è ritrovata a parlare con Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta e poi anche Carolina Marconi. Con loro si è lamentata di come, secondo lei, Marco Bellavia sia “troppo fisico”. Stando alla sua versione il vippone la toccherebbe in modo inappropriato. Un po’ preoccupati i compagni le hanno quindi domandato se avesse fatto qualche gesto particolare. Ginevra ha mimato di aver ricevuto un pizzicotto sul fianco e uno sulla guancia. Qualcuno ha fatto notare che anche con Nikita Pelizon si comporterebbe allo stesso modo.

Ginevra Lamborghini ha riguardo ha detto: “Lui tocca, pure con me oggi l’ha fatto. Ragazzi mi ha toccata sì. Dove? No, non mi ha toccata in quel modo però per me ha già sbagliato troppo. Qui sul fianco e la guancia. Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un c***o“.

No ragazzi mi sta venendo la nausea, non ce la faccio, più#GFvippic.twitter.com/nx7qIAK6nU — Paola. (@Iperborea_) October 1, 2022

I vipponi hanno continuato a confabulare con Ginevra Lamborghini e le loro dichiarazioni sono finite sotto accusa sul web, che è quasi totalmente schierati dalla parte di Marco Bellavia. Insomma pensare che l’attore possa metterci della malizia nei suoi gesti sembra alquanto eccessivo. L’argomento sicuramente verrà affrontato lunedì in puntata.

Ginevra Lamborghini, intanto, ha appreso anche dell’intervento di sua sorella Elettra Lamborghini circa il loro rapporto…