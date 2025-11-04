Giorgia rivela che, prima di coinvolgere Annalisa, aveva chiesto a Blanco di duettare con lei a Sanremo. Il giovane artista ha scritto per la Todrani La cura per me.

La rivelazione di Giorgia

Mancano pochi giorni all’uscita del nuovo album di inediti di Giorgia. Il disco, che si intitola G, verrà rilasciato il prossimo 7 novembre ed è già attesissimo da tutto il pubblico. In queste ore intanto proprio la cantante ha presentato il suo ultimo progetto alla stampa e nel corso della conferenza ha raccontato curiosità e aneddoti. A un tratto la Todrani ha ammesso che, prima di coinvolgere Annalisa, aveva chiesto a Blanco di duettare con lei a Sanremo durante la serata delle cover. Come in molti sapranno, è stato proprio il giovane artista a scrivere La cura per me e per questo motivo la cantante aveva pensato di esibirsi con il suo collega. In merito la voce di Golpe ha affermato:

“Lui l’ha scritta proprio per me, la voleva mandare a me e mi è arrivata cantata con la sua voce strappata, bellissima ed emozionante. A me era venuto in mente di farla insieme a Sanremo durante la serata dei duetti, ma lui era in una fase di costruzione di progetto nuovo. Non aveva in programma di salire sul palco di Sanremo. Ho capito immediatamente e abbiamo scartato l’idea. Poi è andata comunque bene perché ho potuto esibirmi con Annalisa, che è stata una bella cosa”.

POTEVAMO AVERE BLANCO E GIORGIA A SANREMO INSIEME! 🫠



Giorgia ha rivelato durante l’incontro con i giornalisti di aver chiesto a Blanco di cantare “La cura per me” insieme durante la serata cover,ma che quest’ultimo ha rifiutato poiché impegnato nel suo nuovo progetto musicale! pic.twitter.com/v3c2P3Yrdz — BLANCO (@blanchitonation) November 3, 2025

Le cose sono andate dunque in maniera diversa e a Sanremo Giorgia ha avuto la possibilità di duettare insieme ad Annalisa. La loro performance ha infiammato il web e ancora oggi in molti ricordano la loro esibizione. Nel mentre la Todrani, oltre a continuare l’impegno con X Factor, sta anche per partire per un lungo tour di palasport, che nelle settimane a venire la porterà in giro in tutta Italia. La tournée proseguirà fino a primavera inoltrata e di certo non mancheranno le emozioni.

