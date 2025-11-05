Da due edizioni ricopre il ruolo di conduttrice, ma perché Giorgia non ha accettato di fare la giudice a X Factor? Ecco cosa ha detto

La vediamo come conduttrice, ma Giorgia è stata corteggiata per X Factor a ricoprire il ruolo di giudice. Un qualcosa che però non sembra proprio appartenerle. Proprio lei in un’intervista ha rivelato i motivi per cui non potrebbe mai svolgere un compito del genere nel programma di Sky Uno.

Perché Giorgia ha detto no al ruolo di giudice a X Factor

Artista dal talento straordinario è pronta a regalarci nuove emozioni con il suo disco G, in uscita il 7 novembre. Giorgia, impegnatissima nel ruolo di conduttrice a X Factor, ha parlato del programma in un’intervista a Cosmopolitan. La cantante ha rivelato il perché non potrebbe mai ricoprire il ruolo del giudice all’interno del talent show di Sky Uno. Dietro ci sarebbe una motivazione più che legittima:

“Io giudice a X Factor? No perché.. ma non sono capace. Ho anche detto no perché non lo saprei fare. In realtà sarei in difficoltà nel momento in cui bisogna mandare via i ragazzi, sicuramente è una cosa che mi fa soffrire già così da conduttrice. Perché poi ti affezioni. Io infatti stimo e ammiro molto il lavoro che fanno i giudici”.

Ha detto Giorgia che, nel momento in cui le è stato chiesto quale suggerimento darebbe ai ragazzi se avesse modo, ha così risposto:

“Se proprio devo dare un consiglio lo darei, ma non da giudice. Io il consiglio che darei è quello di seguire sempre la voce dentro di sé. Ascoltare il consiglio sì, ma anche la propria voce interiore. Perché se quella dice che non va bene no va bene. Questo lavoro l’ho fatto anche io nel mio disco. La voce interiore va protetta anche da sé stesso”.

#musica #giorgia ♬ suono originale – Cosmopolitan Italia @cosmopolitanitalia Esce il 7 novembre “G”, il nuovo album di #giorgia . La voce più poetica di tutte torna con un capitolo inedito, inaugurato all’ultimo Sanremo, dove con “La Cura” — firmata da @BLANCO — è stata la vincitrice morale dell’edizione. Da lì riparte, e proprio Blanco torna al suo fianco con una versione inedita dello stesso brano, per chiudere un cerchio e aprirne un altro. In “G” Giorgia sceglie di mettersi in ascolto, di rinnovarsi, affidandosi a giovani autori e produttori che firmano con lei i dodici brani del disco: un dialogo tra generazioni che trova continuità anche nella sua esperienza come conduttrice a @X Factor Italia, dove la sua sensibilità ha rivelato una nuova sfumatura del suo percorso artistico. Ma dimentichiamocela come giudice: «È già doloroso da presentatrice assistere alle eliminazioni, figuriamoci se dovessi farlo io!». Sarà poi il tempo dell’attesissimo tour nei palazzetti. E quando le chiediamo degli stadi, lei sorride e rilancia con disarmante semplicità: «Ho un sogno un po’ matto, quello di tornare dove tutto è iniziato. Mi divertirebbe tantissimo. Capite come sono? Altro che stadi». Ufficio stampa @ON Out Now #cosmopolitan

Nonostante abbia detto “no” come giudice perché non si sente pronta per un passo simile, Giorgia la troviamo in ogni caso come conduttrice del noto talent show e sicuramente in questo ruolo si sente decisamente a suo agio.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.