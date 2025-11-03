Giorgia a sorpresa duetta con Blanco in “La cura per me” nel nuovo album
Nel nuovo album “G”, Giorgia sorprende con un duetto inedito con Blanco in “La cura per me”, brano dell’ultimo Festival di Sanremo che vanta proprio la firma del noto artista.
Giorgia è pronta a tornare con un nuovo, attesissimo progetto discografico. Dopo un anno costellato di successi, riconoscimenti e un tour da tutto esaurito, venerdì 7 novembre uscirà “G”, il suo nuovo album di inediti, disponibile in formato CD, LP nero e in diverse edizioni limitate autografate.
Un disco che rappresenta la Giorgia di oggi, più matura e consapevole, ma ancora capace di stupire con la sua voce e la sua sensibilità artistica. Non un concept album, ma un viaggio personale e musicale che ruota intorno a un unico filo conduttore: lei stessa.
Tra le undici tracce del progetto, una in particolare ha già catturato l’attenzione dei fan: “La cura per me”, brano presentato al Festival di Sanremo e considerato da molti come il “vincitore morale” dell’ultima edizione. In questa nuova versione, Giorgia regala una sorpresa straordinaria: un duetto con Blanco, autore del brano e unico featuring del disco.
“La cura per me torna con una veste nuova e sorprendente”, ha raccontato Giorgia sui social, annunciando ufficialmente la collaborazione. Il risultato è un incontro artistico intenso e inaspettato, capace di fondere due mondi musicali diversi ma complementari: la potenza interpretativa di Giorgia e la freschezza di Blanco.
Un duetto che segna anche una chiusura del cerchio: proprio da questo brano, infatti, era iniziato un anno fa il nuovo percorso artistico della cantante, che ora trova il suo pieno compimento con “G”.
Parallelamente, Giorgia si prepara a tornare live con il “Palasport Live Tour 2025-2026”, dopo il trionfo estivo del “Come Saprei Live”, completamente sold out. Dal 25 novembre ripartirà nei principali palasport italiani, da Jesolo a Milano, passando per Roma, Bologna e Firenze.
Un periodo d’oro per un’artista che continua a reinventarsi, senza mai perdere la sua autenticità.
