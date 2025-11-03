Nel nuovo album “G”, Giorgia sorprende con un duetto inedito con Blanco in “La cura per me”, brano dell’ultimo Festival di Sanremo che vanta proprio la firma del noto artista.

A sorpresa Giorgia duetta con Blanco

Giorgia è pronta a tornare con un nuovo, attesissimo progetto discografico. Dopo un anno costellato di successi, riconoscimenti e un tour da tutto esaurito, venerdì 7 novembre uscirà “G”, il suo nuovo album di inediti, disponibile in formato CD, LP nero e in diverse edizioni limitate autografate.

Un disco che rappresenta la Giorgia di oggi, più matura e consapevole, ma ancora capace di stupire con la sua voce e la sua sensibilità artistica. Non un concept album, ma un viaggio personale e musicale che ruota intorno a un unico filo conduttore: lei stessa.

Tra le undici tracce del progetto, una in particolare ha già catturato l’attenzione dei fan: “La cura per me”, brano presentato al Festival di Sanremo e considerato da molti come il “vincitore morale” dell’ultima edizione. In questa nuova versione, Giorgia regala una sorpresa straordinaria: un duetto con Blanco, autore del brano e unico featuring del disco.

“La cura per me torna con una veste nuova e sorprendente”, ha raccontato Giorgia sui social, annunciando ufficialmente la collaborazione. Il risultato è un incontro artistico intenso e inaspettato, capace di fondere due mondi musicali diversi ma complementari: la potenza interpretativa di Giorgia e la freschezza di Blanco.

Un duetto che segna anche una chiusura del cerchio: proprio da questo brano, infatti, era iniziato un anno fa il nuovo percorso artistico della cantante, che ora trova il suo pieno compimento con “G”.

Parallelamente, Giorgia si prepara a tornare live con il “Palasport Live Tour 2025-2026”, dopo il trionfo estivo del “Come Saprei Live”, completamente sold out. Dal 25 novembre ripartirà nei principali palasport italiani, da Jesolo a Milano, passando per Roma, Bologna e Firenze.

Un periodo d’oro per un’artista che continua a reinventarsi, senza mai perdere la sua autenticità.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.