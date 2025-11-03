Gianmarco Steri e Martina De Ioannon beccati insieme a Napoli: il ritorno di fiamma dopo Uomini e Donne fa impazzire il web

Ieri Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono stati avvistati insieme a Napoli dopo il caos a Uomini e Donne e spunta il video di un bacio!

Gianmarco Steri beccato con Martina De Ioannon

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono tornati a far parlare di sé e stavolta l’hanno fatto indirettamente per smentire le voci di crisi. Dopo le tensioni e i colpi di scena vissuti negli studi di Uomini e Donne (QUI I DETTAGLI), la coppia più chiacchierata del momento ha trascorso del tempo a Napoli. Il tutto a pochi giorni dal caos televisivo che li aveva visti protagonisti.

I due ex volti del dating show di Maria De Filippi sono stati immortalati seduti al tavolo della storica pizzeria Da Sorbillo, uno dei locali simbolo del capoluogo campano. A diffondere le immagini è stato Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip ha condiviso sui social un video esclusivo in cui Gianmarco Steri e Martina De Ioannon appaiono sorridenti, affiatati e molto complici. Insieme nei video gustano una pizza tra chiacchiere e risate, ma non mancano anche momenti più intimi.

Nel filmato, che ha rapidamente fatto il giro del web, i due mostrano una sintonia che sembra smentire ogni dubbio sul loro rapporto. Tra sguardi d’intesa, gesti affettuosi e tante risate, la coppia è apparsa serena e rilassata. Alcuni fan li hanno riconosciuti e si sono avvicinati per scattare una foto o salutarli. Gianmarco e Martina, come sempre, si sono mostrati cordiali e disponibili, confermando il loro carattere semplice e genuino.

Un’uscita che ha fatto impazzire i fan, soprattutto dopo le recenti vicende in studio. Martina, infatti, aveva scelto inizialmente di lasciare il programma con Ciro Solimeno, ma la loro storia è naufragata poco dopo. A distanza di qualche settimana, l’ex tronista sembra aver ritrovato la serenità proprio con Gianmarco.

Il ritorno di fiamma tra i due, ormai evidente, è stato confermato da numerose segnalazioni e avvistamenti. L’ultimo, quello a Napoli, racconta una storia che sembra destinata a ricominciare, specie dopo i baci in pubblico!

non si staccano più loro sono cotti a puntino

#coatters pic.twitter.com/LTpjG01H3q — (@adorvminee) November 2, 2025

