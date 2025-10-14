Dopo diverse settimane di indiscrezioni Giorgia ha commentato i rumor che la vorrebbero co-conduttrice di Sanremo 2026. Ospite in diretta a RDS la cantante e conduttrice di X Factor ha svelato come stanno le cose. Scopri le sue parole.

Negli ultimi giorni si erano fatte sempre più insistenti le voci su una possibile presenza di Giorgia come co-conduttrice al prossimo Festival di Sanremo 2026. A rivelarne i primi rumor era stato Gabriele Parpiglia nella sua rubrica “Chicchi di gossip”.

Ma non solo. Perché a far nascere il sospetto era stato un altro dettaglio nel calendario del suo tour. Giorgia infatti farà una lunga pausa tra la data del 22 dicembre a Roma e la ripresa dei concerti il 13 marzo. Questo aveva dato ulteriore adito e fatto pensare a una sua presenza al prossimo Festival, dal 24 al 28 febbraio.

Tuttavia, a spegnere ogni entusiasmo ci ha pensato direttamente la stessa Giorgia, intervenendo in diretta su RDS. Durante il programma “Guerrini e Lanfranchi Show”, con schiettezza, la cantante ha tagliato corto sulle voci: “Ho letto questa cosa che girava. Ragazzi, non è vero niente.”

Le parole di Giorgia non sembrano lasciare spazio a dubbi. L’artista ha poi aggiunto con tono ironico: “Non mi ha chiamato nessuno, nessuno mi ha detto niente. Non so da dove sia partita questa voce. Anche perché mi ci manca solo quello.”

Una smentita chiara da parte sua, anche se poi mai dire mai e tutto potrebbe cambiare… chissà! Giorgia, che ha già calcato il palco dell’Ariston sia da concorrente che da ospite e co-conduttrice, non sembra intenzionata – almeno per ora – a tornare al Festival.

Per i fan che avevano già immaginato una sua partecipazione alla kermesse canora in qualità di spalla destra di Carlo Conti, non resta che sperare in altro. Ma per Sanremo 2026, almeno secondo quanto dichiarato dalla diretta interessata, Giorgia non ci sarà.