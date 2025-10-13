Dopo i rifiuti degli ultimi anni, Al Bano ci ripensa e fa dietrofront. Il Leone di Cellino San Marco annuncia che non presenterà nessuna canzone per il Festival di Sanremo 2026. Ecco cosa ha dichiarato nelle ultime ore.

Al Bano non sarà a Sanremo

In questi mesi si è discusso a lungo di Al Bano. Come in molti di certo sapranno, il celebre artista pugliese, da sempre nel cuore del grande pubblico, ha dovuto affrontare ben due rifiuti dalla direzione artista del Festival di Sanremo. Il Leone di Cellino San Marco aveva infatti manifestato la voglia di chiudere la sua carriera con un’ultima partecipazione alla kermesse musicale e per questo motivo ha provato per due anni di fila a salire nuovamente sul palco dell’Ariston. Tuttavia sia Amadeus che Carlo Conti non hanno selezionato i brani proposti da Carrisi, che è stato a quel punto escluso dalla manifestazione.

Inizialmente sembrava che anche quest’anno Al Bano fosse intenzionato a inviare una nuova canzone alla commissione del Festival, tuttavia adesso pare che il cantante ci abbia ripensato. All’agenzia Agi infatti l’artista pugliese ha annunciato che non presenterà nessun brano per Sanremo 2026. Togliendosi anche dei sassolini dalla scarpa, il cantante ha aggiunto senza peli sulla lingua:

“Non presenterò nessuna canzone per Sanremo 2026. Penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio, ma non sto a certi giochetti. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose”.

Al Bano quindi non sarà a Sanremo 2026 e quest’anno non invierà nessuna canzone alla direzione artistica. In molti sognavano il ritorno di Carrisi sul palco dell’Ariston, tuttavia pare che almeno per il momento non ci siano possibilità di rivederlo in gara al Festival della canzone italiana.