Traguardo pazzesco di Giorgia! La cantante romana dopo l’uscita del nuovo album “G” ha debuttato subito al primo posto in classifica FIMI, prendendosi la meritata vetta. E pensate: è la sesta donna a riuscirci durante questo 2025.

Giorgia debutta al numero uno con il nuovo album

Il ritorno di Giorgia era uno dei più attesi dell’autunno musicale e le aspettative non sono state deluse. Il suo nuovo progetto, “G”, è entrato direttamente al primo posto nella classifica degli album più venduti della settimana, secondo i dati Fimi. Un risultato che segna un traguardo importante: l’artista non raggiungeva la vetta dal 2016.

Il successo non si ferma alla classifica degli album. Giorgia conquista anche il podio dei singoli, arrivando al terzo posto con “La cura per me” in duetto con Blanco, e domina la chart dei cd, vinili e musicassette, in cui si posiziona nuovamente al numero uno.

Questo exploit la rende la sesta artista donna del 2025 a raggiungere questa impresa, insieme a nomi come Lady Gaga, Rose Villain, Alessandra Amoroso, Taylor Swift e Annalisa. Un riconoscimento che conferma la solidità della sua carriera e il grande affetto del pubblico.

A completare il quadro delle uscite della settimana, “Orbit Orbit” mantiene il secondo posto, seguito da “Tutta vita (Sempre)” di Olly, mentre la top 5 include anche Rosalía con “Lux” e Capo Plaza con “Hustle Mixtape Vol. 2”. Nei singoli, Geolier conquista la vetta con “Fotografia”, scalzando Olly dopo quasi tre mesi.

In quanto a Giorgia, però, si tratta di un risultato pazzesco. Ora per l’artista si avvicina un nuovo capitolo: da fine novembre, la cantante tornerà nei palasport italiani per una serie di date molto attese dai fan. Ma questo risultato conferma come, dopo tanti anni di carriera, lei è tra le più amate a apprezzate di sempre.

