Per la terza edizione i SIAE Music Awards 2025 tornano e sono state rese note tutte le nomination. L’evento celebra gli autori e gli editori italiani che si sono distinti per successo, sia nel nostro Paese sia all’estero. La cerimonia si svolgerà il 22 novembre al Superstudio Più di Milano, con inizio alle 19:30. A condurre la serata, organizzata da SIAE e prodotta da Friends & Partners, sarà Amadeus.

L’accompagnamento musicale live sarà curato dal Maestro Valeriano Chiaravalle. I SIAE Music Awards rientrano inoltre nel programma ufficiale della Milano Music Week 2025, della quale la stessa SIAE è uno dei promotori.

Le nomination SIAE Music Awards 2025

Partiamo con la prima categoria dedicata alle canzoni locali da ballo con musica live. Tra i candidati troviamo: