17 Gennaio 2023

Sissi ha scritto una canzone per Giorgia

Uscirà il 17 febbraio, quindi la settimana successiva al Festival di Sanremo, il nuovo album di Giorgia dal titolo Blu. Lo ha annunciato proprio lei il 13 gennaio, mostrando anche la cover dell’album e la tracklist. Si tratta del primo disco di inediti dopo quasi 7 anni, quindi un grande evento che inizia proprio con la sua partecipazione alla kermesse musicale con il brano Parole dette male.

Come detto, è stata pubbblicata anche la tracklist in cui sono riportati gli autori che hanno scritto e collaborato ai testi e tra questi c’è un volto molto noto al pubblico di Amici. Un’allieva dello scorso anno, infatti, ha scritto il testo di un brano che la cantante ha scelto per questo suo nuovo album. Stiamo parlando di Sissi, appartenente nel talent di Maria De Filippi al team di Lorella Cuccarini e arrivata in Finale ad Amici 21.

Sissi ha preso parte alla scrittura della canzone Atacama, terza del disco, e quando ha saputo della splendida notizia ha subito commentato attraverso il suo profilo Instagram. Si è detta emozionata e molto grata e ha aggiunto che è un vero onore per lei. Molti sono stati i complimenti ricevuti sui social dai suoi fan e anche da altri artisti. E per gli appassionati di talent, anche un’altra famosissima cantante uscita proprio da un talent è nel nuovo album di Giorgia. Si tratta di Francesca Michielin che di recente ha presentato X Factor e che nell’album ha collaborato al brano Tornerai.

Inoltre sono presenti Elisa, Dardust, Mahmood, Ghemon e tantissimi altri. Ecco quindi la tracklist completa dell’album con titolo e artisti che hanno partecipato alla realizzazione dei brani:

Meccaniche celesti (Giorgia / M. Dagani, G. Fracchiolla)

(Giorgia / M. Dagani, G. Fracchiolla) Normale (A. Mahmoud / M. Dagani, D. Faini, G. Fracchiolla)

(A. Mahmoud / M. Dagani, D. Faini, G. Fracchiolla) Atacama (Sissi Cesana, I. Sinigallia / M. Dagani, G. Fracchiolla, I. Sinigallia)

(Sissi Cesana, I. Sinigallia / M. Dagani, G. Fracchiolla, I. Sinigallia) Parole dette male (A. Bianco, F. Roccati / A. Bianco, M. Dagani, G. Fracchiolla, F. Roccati)

(A. Bianco, F. Roccati / A. Bianco, M. Dagani, G. Fracchiolla, F. Roccati) Senza confine (Elisa Toffoli, Giorgia/ V. Casagrande, M. Dagani, D. Faini, G. Fracchiolla, E. Toffoli)

(Elisa Toffoli, Giorgia/ V. Casagrande, M. Dagani, D. Faini, G. Fracchiolla, E. Toffoli) Sì o no (J. Ettorre, F. Vigorelli / P. Baldini, M. Dagani, J. Ettorre)

(J. Ettorre, F. Vigorelli / P. Baldini, M. Dagani, J. Ettorre) Se (Giorgia / Giorgia)

(Giorgia / Giorgia) Ogni chance che hai (feat. Gemitaiz) (Giorgia, G. Cassano, D. De Luca, J. Ettorre / Giorgia, G. Cassano, M. Dagani, J. Ettorre, G. Fracchiolla)

(Giorgia, G. Cassano, D. De Luca, J. Ettorre / Giorgia, G. Cassano, M. Dagani, J. Ettorre, G. Fracchiolla) Tornerai (Francesca Michielin, G. Picariello / Giorgia, M. Dagani, E. Maggioni F. Michielin, G. Picariello, A. Piras)

L’album Blu sarà disponibile nelle versioni CD standard, VINILE standard, CD autografato e VINILE BLU, oltre che in digitale. L’album è già disponibile in pre-order sia nella versione fisica che in quella digitale.