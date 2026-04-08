Scopriamo insieme qualche curiosità sulla carriera e la vita privata di Giorgia Gagliano, la presunta fidanzata di Raimondo Todaro. Una ragazza bellissima che il gieffino avrebbe già presentato alla famiglia.

Chi è Giorgia Gagliano: curiosità sulla compagna segreta di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, al suo ingresso al Grande Fratello, non ha voluto svelare il nome della sua nuova compagna di vita. Aveva deciso di mantenere segreta la sua identità, ma l’ex moglie Francesca Tocca ha svelato il suo nome a Verissimo, spingendo il ballerino a confermare la loro relazione. La sua nuova compagna è Giorgia Gagliano, una bellissima donna siciliana di trent’anni, che lavora come estetista. La donna è mora, con bellissimi capelli ricci e i profili social completamente blindati.

Raimondo Todaro aveva cercato di mantenere questa relazione segreta per proteggere la privacy di Giorgia Gagliano, che non fa parte del mondo dello spettacolo. La donna vuole continuare a preservare la sua vita privata, senza troppe interferenze. Proprio per questo ha deciso che non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al concorrente.

Giorgia Gagliano e Raimondo Todaro: un amore lontano dai riflettori

Sono diversi mesi che Giorgia Gagliano e Raimondo Todaro si frequentano. Tra i due è sbocciato un amore che hanno voluto tenere a lontano dai riflettori, come cercheranno di continuare a fare. Il ballerino al momento non sa che il nome della sua compagna è stato rivelato, ma il GF potrebbe decidere di metterlo al corrente di ciò che sta accadendo fuori dalla Casa e di come in poco tempo la sua relazione top secret sia diventata di dominio pubblico. I due si sarebbero avvicinati in un periodo molto delicato per Todaro, perché si stava separando dalla ex moglie Francesca Tocca, con cui era già in crisi da tempo.

Proprio la ballerina di Amici di Maria De Filippi, con cui Raimondo Todaro ha avuto una bellissima bambina, ha rivelato quei pochi dettagli che si conoscono di Giorgia Gagliano. Durante la sua intervista a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ha spiegato che quello tra la giovane siciliana e il suo ex marito è un rapporto serio e importanti, tanto che sembrano esserci già state le presentazioni ufficiali in famiglia. I due si sono conosciuti perché provengono dallo stesso luogo, non per motivi lavorativi, visto che la 30enne non appartiene al mondo dello spettacolo e della danza.