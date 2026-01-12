Ospite a Verissimo, Francesca Tocca rivela la sua verità sulla separazione da Raimondo Todaro, rivelando i retroscena che hanno portato alla rottura.

Le parole di Francesca Tocca

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Francesca Tocca. La ballerina, ospite a Verissimo, ha deciso di replicare alle recenti dichiarazioni del suo ex marito Raimondo Todaro, che nel salotto di Silvia Toffanin aveva parlato della loro rottura. Adesso però la Tocca ha deciso di rompere il silenzio e di dare la sua versione dei fatti, svelando cosa avrebbe portato alla separazione tra i due. Queste le dichiarazioni di Francesca, che in queste ore hanno fatto il giro del web:

“A me non è piaciuto che lui sia venuto qui a dire che io non ero felice, perché io avevo i miei motivi per non essere felice e lui li conosce bene. Se manchi di rispetto e fai cose per cui non posso più avere fiducia in te, ma nonostante questo io provo ad andare avanti, è normale che a volte non mi trovi felice, però non fai nulla per cambiare la situazione. Ha tradito la mia fiducia più di una volta”.

Ma non è finita qui. Francesca Tocca ha poi ammesso che la separazione da Raimondo Todaro non è stata affatto semplice e che inizialmente non pensava che la crisi potesse portare alla rottura. A quel punto la ballerina, visibilmente commossa ed emozionata, ha aggiunto:

“Per me l’amore non era finito. Ho scoperto alcune cose. Le cose già non andavano bene, per tanti motivi. Non pensavo di lasciarlo, pensavo che avremmo superato la crisi”.

