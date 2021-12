1 È finita tra Giorgia Lucini e Federico Loschi

A marzo del 2021 l’ex tronista Giorgia Lucini e il giocatore di basket Federico Loschi erano diventati genitori per la seconda volta. Era infatti nato Tommaso, mentre nel 2019 avevano dato alla luce Riccardo. La loro storia andava avanti da molto tempo, nata dopo la relazione finita in malo modo a Temptation Island di lei con l’allora fidanzato Manfredi e il breve flirt con Andrea Damante.

Ma purtroppo non sempre gli amori sono eterni ed è propria fresca la notizia della fine della storia d’amore tra Giorgia e Federico. Che tra l’altro è arrivata come un fulmine a ciel sereno dato che per le feste di Natale si erano mostrati molto sorridenti sui social insieme ai due figli. Tutto era iniziato qualche giorno fa, quando Giorgia aveva condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram. L’ex tronista aveva raccontato ai suoi follower un malessere che aveva fatto un po’ preoccupare.

“Non sto vivendo un periodo facile. Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive. Anziché gioire, delle vittorie altrui, cercano in tutti i modi di infangarti. Di trattarti male. Di abbatterti. E’ un mondo pieno di invidia. Un mondo ipocrita. Che continua a sostenere che esista la solidarietà femminile. Quando forse l’ho ritrovata in tre donne in tutta la mia vita. Un mondo dove le persone si riempiono la bocca di parole di cui non conoscono né il significato, né il valore. Come rispetto. Non è successo nulla di grave. Tranquille.”

“Mio padre mi ha insegnato a rialzarmi anche davanti al momento più no, ai momenti più bui. Per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna e la mamma che sono lo devo a lui. Ai valori che lui, mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato. Vi chiedo scusa se momentaneamente non mi sento di darvi delle spiegazioni. Ora ho bisogno di staccare un po’ e di riprendere in mano la mia vita.”

Dalle sue parole sembrava che potesse essere successo qualcosa con qualche amica, dato che ha parlato di mancanza di supporto da parte delle donne. Ma invece sotto c’era ben altro. Ed infatti proprio oggi ha raccontato tutta la verità.

