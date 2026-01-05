L’ex velina e il campione di nuoto si concedono una pausa rigenerante nell’Oceano Indiano, tra panorami mozzafiato e la dolcezza…

L’ex velina e il campione di nuoto si concedono una pausa rigenerante nell’Oceano Indiano, tra panorami mozzafiato e la dolcezza dell’intimità familiare

Esistono luoghi capaci di sospendere il tempo e le Seychelles, con il loro respiro tropicale, sembrano fatte apposta per chi cerca di ritrovarsi lontano dai riflettori. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, una delle coppie più solide e ammirate dello showbiz italiano, hanno scelto proprio questo paradiso per staccare la spina. Dopo mesi intensi segnati dagli impegni televisivi — non ultimo il successo di lui a Ballando con le Stelle — e la fatica di un trasloco milanese, la famiglia ha sentito il richiamo del mare.

Insieme alla piccola Mia, 5 anni, la coppia sta vivendo una parentesi di pura armonia. Non è solo una vacanza, ma un ritorno alla natura più autentica, dove il ritmo delle giornate è scandito esclusivamente dal moto delle onde e dalla luce calda che avvolge le spiagge bianchissime dell’arcipelago.

Un rifugio esclusivo nel cuore del Parco Marino Nazionale

Il loro “buen retiro” non è un luogo qualunque. La showgirl ha svelato sui social la cornice di questo viaggio: il Club Med Seychelles, situato sull’isola privata di Sainte Anne. Immerso in un Parco Marino Nazionale, questo resort incarna perfettamente il concetto di lusso contemporaneo: l’eco-chic. Qui l’eleganza non urla, ma sussurra attraverso il rispetto per la biodiversità e l’integrazione armoniosa con l’ambiente circostante.

Raggiungibile solo con una breve traversata in barca da Mahé, l’isola è un santuario di silenzio e bellezza. Tra fondali cristallini e una vegetazione lussureggiante, la coppia si gode il privilegio di una privacy quasi totale, lontano dal rumore mediatico e dalla frenesia della metropoli.

Bellezza statuaria e complicità: l’intesa perfetta di Giorgia e Filippo

A 43 anni, Giorgia Palmas appare in uno stato di grazia assoluto. Gli scatti la ritraggono radiosa, con un’eleganza naturale che il tempo sembra solo voler rifinire. In bikini, con i capelli scompigliati dal sale, l’ex velina incarna una femminilità consapevole e mai ostentata. Al suo fianco, Filippo Magnini non è da meno: il fisico atletico dell’ex campione di nuoto tradisce una disciplina mai abbandonata, mentre lo sguardo rimane costantemente rivolto alla sua compagna di vita. L’intesa tra i due è palpabile. Dopo l’adrenalina della pista da ballo di Milly Carlucci, Magnini sembra aver trovato la sua dimensione ideale in questo atollo, dove l’energia dello sport si fonde con la quiete della contemplazione.

Mia protagonista assoluta

Il cuore pulsante di questa vacanza è senza dubbio la piccola Mia. Per lei, le Seychelles si sono trasformate in un immenso parco giochi naturale, tra esplorazioni sulla battigia e castelli di sabbia finissima. È una vacanza costruita intorno alle esigenze della bambina, dove il “tempo di qualità” diventa il regalo più prezioso che i genitori possano farle. Si nota, tuttavia, un’assenza: quella di Sofia, la primogenita di Giorgia (17 anni), nata dalla precedente relazione con Davide Bombardini. La ragazza, ormai quasi maggiorenne, è probabilmente rimasta in Italia con il padre.