A distanza di più di due anni dalla rottura con Damiano David, Giorgia Soleri ha ritrovato l’amore e in queste ore ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato.

Nuovo amore per Giorgia Soleri

Sono passati più di due anni da quando Giorgia Soleri e Damiano David hanno annunciato la fine della loro relazione. Da quel momento sia l’influencer che il cantante hanno voltato pagina ed entrambi si sono lasciati alle spalle il passato. Solo in queste ultime ore proprio l’ex leader dei Maneskin ha annunciato che quest’anno sposerà la compagna Dove Cameron, con la quale fa coppia fissa da ormai diverso tempo.

Nel mentre pare che anche la scrittrice si sia rifatta una vita e che abbia finalmente ritrovato l’amore. In occasione della fine del 2025, la Soleri ha pubblicato sui social alcuni dei momenti più importanti dell’ultimo anno e tra gli scatti appaiono anche diverse foto in compagnia di un misterioso ragazzo con i capelli lunghi. Le immagini naturalmente hanno in breve fatto il giro del web e hanno destato la curiosità dei più.

LEGGI ANCHE: Crans Montana, rientrate le salme dei ragazzi italiani e identificate tutte le vittime

Ma chi è che ha conquistato il cuore dei Giorgia Soleri e chi è il suo nuovo fidanzato? A fare chiarezza ci ha pensato VeyInutilPeople. Stando a quanto si legge, l’influencer ha ritrovato il sorriso al fianco di un ragazzo di nome di Federico. Secondo quanto riferito, lui sarebbe un designer romano, distante dal mondo dello spettacolo.

Mentre Damiano David prepara le nozze, la Soleri pare abbia ritrovato l’amore. A questa bellissima coppia facciamo dunque un grande in bocca al lupo, in attesa di scoprire ulteriori dettagli su questa relazione.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.