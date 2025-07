Proposta di matrimonio al concerto di Giorgia a Siracusa. La cantante fa così salire sul palco i due innamorati e dà il cinque allo sposo.

La reazione di Giorgia

Sono mesi importanti, questi, per Giorgia. Solo lo scorso febbraio la cantante ha preso parte al Festival di Sanremo con La cura per me, che a oggi è diventata una hit. Nel giro di una manciata di ore il brano ha scalato tutte le classifiche musicali e senza dubbio si è confermato essere uno dei pezzi più ascoltati di questi primi mesi del 2025. Ma non è finita qui. In queste settimane la Todrani è tornata alla conduzione di X Factor e ha dato il via al suo tour estivo, che sta registrando sold su sold out. In autunno poi ci sarà una sorpresa dietro l’altra per i fan.

Ad ottobre arriverà infatti il nuovo album di inediti dell’artista romana, attesissimo da tutto il pubblico. Come se non bastasse la tournée si sposterà nei palasport e continuerà a girare l’Italia fino a primavera inoltrata. Insomma un periodo veramente d’oro questo per la cantante, che ancora una volta ha dimostrato di essere una delle artiste più amate del nostro paese. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa di inaspettato.

Proprio in queste ore Giorgia si è esibita per tre sere al Teatro Greco di Siracusa. Nel corso di uno degli show per una fan c’è stata un’emozione fortissima. La ragazza in questione ha infatti ricevuto una bellissima proposta di matrimonio da parte del suo compagno e a quel punto è arrivata la reazione della Todrani. La cantante ha infatti simpaticamente affermato: “Chi sono questi due matti?”. Poco dopo l’artista ha invitato i due innamorati sul palco e ha dato il cinque allo sposo dichiarando: “Mi sei piaciuto, auguri”.

Il video del momento è già diventato virale sui social e la scena ha emozionato tutti i presenti.