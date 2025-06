Durante una pausa dalle registrazioni di X Factor, un ragazzino si è messo a cantare Come saprei con un microfono. Giorgia lo ha sentito e questa è stata la sua reazione.

La reazione di Giorgia

X Factor partirà tra qualche mese ma al momento stanno venendo effettuate le registrazioni delle Audition, la prima fase del lungo percorso che dovranno affrontare i potenziali concorrenti. Al bancone della giuria, ormai è stato annunciato in maniera ufficiale, troveremo Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e la new entry Francesco Gabbani.

Come conduttrice inoltre ritroveremo l’amatissima Giorgia, che aveva confermato la sua presenza già diverse settimane fa attraverso un video sulla pagina social del talent di Sky. Come stavamo dicendo poc’anzi, dunque, la cantante è impegnata nelle registrazioni e ha un gran da fare ma non nega mai un saluto ai suoi fan.

Qui sotto possiamo vedere un bambino che, durante una pausa, ha intonato il brano Come saprei. Il pubblico lo ha applaudito perché davvero molto bravo e il tecnico accanto a lui gli ha chiesto: “Ti avrà sentito Giorgia?“. Ed eccola spuntare dal dietro le quinte per andare ad abbracciarlo e baciarlo sulla guancia.

L’ultimo frame mostra questo ragazzino con un sorriso gigante sulla faccia perché contento di aver ricevuto l’approvazione di Giorgia, oltre che di averla conosciuta dal vivo. Insomma, un’esperienza che non dimenticherà facilmente e chissà se tra qualche anno, non appena avrà l’età giusta, deciderà di partecipare a X Factor!

L’appuntamento con la nuova stagione è previsto per settembre 2025 e la fine per dicembre 2025. Le date precise verranno rivelate verso la fine dell’estate e per il momento non possiamo fare altro che aspettare, pronti per goderci lo spettacolo.