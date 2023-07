NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Luglio 2023

Salta la corrente al concerto di Giorgia

Una delle protagoniste assolute della musica italiana degli ultimi mesi è senza dubbio Giorgia. Come sappiamo infatti solo lo scorso febbraio l’amata artista è tornata in gara al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano inedito Parole Dette Male, che ha conquistato il cuore del pubblico. Successivamente la Todrani ha rilasciato il suo nuovo album, Blu, che di certo è uno dei suoi progetti più interessanti. Contemporaneamente la cantante è anche partita per un lungo tour, che in questi mesi la sta portando in giro in tutta Italia. Proprio in queste settimane è partita la leg estiva della tournée, che si svolge in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro paese.

Solo poche ore fa la Todrani è arrivata a Cervere, in provincia di Cuneo, per un attesissimo show. Tuttavia nel corso della serata è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Durante il concerto infatti è improvvisamente saltata la corrente, e la cantante così per diversi minuti è stata costretta a improvvisare. A quel punto i fan hanno acceso le torce dei loro smartphone e hanno iniziato a cantare l’iconica Girasole. Il video del momento ha così fatto il giro del web, emozionando gli utenti.

Nei prossimi mesi intanto sono diversi gli appuntamenti live che attendono Giorgia. Primo tra tutti, la seconda edizione del concerto benefico Una Nessuna Centomila, che si terrà il prossimo 26 settembre all’Arena di Verona. Anche stavolta la Todrani parteciperà a questo atteso evento, che è già sold out. Ma non è finita qui. Successivamente, a novembre, la cantante darà il via alla terza leg del suo tour, quella nei principali palasport d’Italia.

Tante dunque saranno le emozioni che attendono i fan, e non solo, e senza dubbio le aspettative non verrano deluse. Non resta che fare un grande in bocca al lupo alla Todrani, da sempre una delle più belle voci italiane.