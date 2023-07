NEWS

Andrea Sanna | 28 Luglio 2023

Amici Amici 22

La reunion di Amici

Amici torna nella stagione televisiva 2023/2024 con una nuova edizione. In attesa di scoprire chi saranno gli allievi a conquistare il pubblico tra canto e ballo, ieri si è tenuta una mini reunion tra alcuni ex protagonisti.

La bella serata si è trascorsa a Riccione dove si trova Rudy Zerbi in occasione del Deejay On Stage, come annunciato da lui stesso tra le storie pubblicate nelle scorse ore. E quale migliore occasione se non quella di ritrovarsi?

A raccontare questo bellissimo incontro proprio Rudy Zerbi sul suo profilo ufficiale di Instagram. Nella foto che vedete qui sotto il professore di canto si trova insieme a Giulia Stabile, Samu Segreto, Deddy, Luigi Strangis e Wax. Insomma davvero un bel gruppo che raduna più edizioni di Amici, ben tre per la precisione. Dalla 20 alla 22 conclusa pochi mesi fa.

Rudy Zerbi nel ritrovarli tutti insieme ci ha scherzato un po’ su: “Quando un amico ti invita a cena “con degli amici” e a sorpresa trovi Amici 20-21-22-23-24-25 e 26”, si legge nella didascalia a corredo dello scatto pubblicato in queste ore. Foto che ha fatto il pieno di like e commenti.

Il post di Rudy Zerbi sulla mini reaunion di Amici

Tra i commenti appunto troviamo quello di Isobel Kinnear, che ha scritto “Cute”, per passare alle battute scherzose degli ex allievi del talent show. Nell’ordine il cantante di Amici 22 Wax ha detto: “Le braccia incrociate era per sembrare più grosso…evidentemente Rudy ha pensato la stessa cosa”. Mentre invece Luigi Strangis, vincitore dell’edizione 21 ha scritto: “Rudy fierissimo”. Samu si è espresso con delle buffe emoji, mentre invece Deddy ha voluto esprimere il suo giudizio: “Chebboni”.

Dai loro volti si nota proprio che gli ex di Amici e il prof Rudy Zerbi hanno trascorso davvero una piacevole serata!