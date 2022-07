1 Ecco perché Giorgia Soleri non era al Circo Massimo

Sono passati anni ormai da quando Giorgia Soleri ha iniziato la sua relazione con Damiano David. L’influencer e il leader dei Maneskin a oggi sono una delle coppie più belle e stabili del mondo dello spettacolo, e sono in molti a seguirli passo dopo passo. Solo qualche giorno fa la band romana si è esibita per la prima volta in concerto al Circo Massimo, davanti a ben 70 mila persone! A partecipare al live evento a sorpresa sono stati nientemeno anche Angelina Jolie insieme a sua figlia Shiloh e Russell Crowe, e la loro presenza naturalmente non è passata inosservata.

Grande assente al concerto dei Maneskin però è stata proprio Giorgia! Ma perché dunque la Soleri non era presente allo show al Circo Massimo? Come ha svelato lei stessa sui social, in questi giorni l’influencer è in isolamento dopo essere risultata positiva al Covid. Per questo motivo dunque non ha potuto essere al fianco di Damiano David in questo importante traguardo.

Qualche giorno fa nel mentre proprio Giorgia Soleri è finita in ospedale, dove è stata ricoverata. Come in molti sapranno la scrittrice soffre di due patologie, la vulvodinia e l’endometriosi. In questi anni dunque l’influencer si è battuta a lungo affinché queste due malattie venissero riconosciute dal sistema medico e da quello sanitario.

Negli ultimi mesi così Giorgia ha ottenuto dei risultati importanti, arrivando anche a presentare una proposta di legge in Parlamento. Ma andiamo a rivedere le sue dichiarazioni in merito alla sua malattia.