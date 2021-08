1 L’intervento di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri non è solo la fidanzata di Damiano David, il leader dei Maneskin, ma è anche un’influencer con oltre 300mila follower che la seguono con passione ogni giorno. Per tale ragione, nelle ultime ore ha voluto condividere con tutti ciò che sta affrontando da anni e finalmente è pronta a mettere un punto alla situazione. Ha, infatti, pubblicato su Instagram una foto in cui si vede il suo braccio con un braccialetto da ospedale. Si trova lì per subire un’operazione dopo la quale, dice lei, potrà ricominciare una nuova vita. Leggiamo il motivo per cui si deve sottoporre all’intervento:

Ho aspettato tanto questo momento. Il 21 Marzo 2021 è il giorno in cui è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi. In realtà, come per la maggior parte delle persone affette da queste malattie, io lo sapevo già. Lo sapevo quando a 14 anni sono svenuta a scuola per i dolori mestruali e sono stata quasi obbligata a iniziare la pillola anticoncezionale. Lo sapevo quando ogni mese le mestruazioni mi incatenavano al letto e mi facevano rimettere fino a non avere più forze. Quando a 21 anni mi sono rivolta a un importante centro specializzato e sono stata mandata via senza una diagnosi, trattata come se fossi ipocondriaca e bugiarda. Lo sapevo anche quando è arrivato il referto dopo 20 giorni dalla risonanza magnetica. Lo sapevo e basta.

Il lungo discorso di Giorgia Soleri, quindi, continua affermando che potrà finalmente conoscere un nuovo corpo che da ormai molti anni soffre di tale patologia. Andiamo, perciò, a vedere la parte restante del post e in che modo Damiano la sta sostenendo.

