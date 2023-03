Chi è Giorgia Soleri? Età, altezza e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 23 Marzo 2023

Vediamo tutte le informazioni che riguardano Giorgia Soleri, partendo dal perché è famosa quindi il suo lavoro, la vita privata, i social e la sua biografia.

Chi è Giorgia Soleri

Nome e cognome: Giorgia Soleri

Età: 27 anni

Data di nascita: 3 gennaio 1996

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,60 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: scrittrice, modella e influencer

Fidanzato: Damiano David

Tatuaggi: ha molti tatuaggi ben visibili sul corpo

Profilo Instagram: @giorgiasoleri_

Giorgia Soleri età, altezza e biografia

Vediamo chi è Giorgia Soleri partendo dalla sua biografia, quindi quanti anni ha, di dov’è, la sua famiglia e la sua vita prima di diventare famosa. Giorgia è nata a Milano il 3 gennaio 1996. Ha quindi 27 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. La sua altezza è di 1,60 m ma non conosciamo il suo peso. Parlando di tatuaggi, invece, ne ha molti visibili sul suo corpo. Tra questi c’è ad esempio una grande falena sull’addome e due cuori sopra le ginocchia con le scritte “love” e “hate”.

Per quanto riguarda la sua famiglia non abbiamo moltissime informazioni. Sappiamo però che è molto legata alla madre. E nel 2019 Giorgia ha dovuto essere un sostegno per lei a causa di una malattia dalla quale per fortuna la signora è guarita.

Oggi Giorgia vive a Roma.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Giorgia Soleri abbiamo varie informazioni. Riguardo il suo orientamento sessuale, ha dichiarato di essere bisessuale. Ha raccontato che il coming out è stato un momento decisivo quando all’età di 16 anni si è innamorata di una donna e ha deciso di parlarne in famiglia.

Ma oggi Giorgia Soleri chi è per Damiano dei Maneskin? Giorgia è la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin. La coppia ha ufficializzato la relazione nel maggio del 2021, ma in realtà stavano già insieme da molto tempo, solo che avevano tenuto tutto privato. Dovrebbe essersi messi insieme nel 2017. Si conoscevo già dal 2014, ma erano solo amici.

Quando si parla di Giorgia Soleri, si parla anche di una malattia, considerata la “malattia invisibile”, cosa le è successo? Lei soffre di vulvodinia e di endometriosi, riguardo quest’ultima, si è operata ad agosto del 2021 raccontando anche che era andato tutto bene. Riguardo la vulvodinia, è una malattia di cui si parla ancora troppo poco e lei combatte ogni giorno per trasmettere la sua quotidianità difficile e smuovere gli animi sul problema. La canzone Coraline della band romana scritta da Damiano, è proprio dedicata a Giorgia Soleri e racconta tutte le difficoltà contro cui lei combatte ogni giorno.

Giorgia ha anche raccontato di essere ricorsa all’aborto nel 2017 all’età di 21 anni. Ma ha voluto soprattutto condividere la brutta esperienza avuta in questa circostanza in un consultorio in Brianza. Ha detto, infatti, di essere stata aggredita verbalmente dalla ginecologa che la sgridò dicendo che i giovani hanno rapporti sessuali senza precauzioni e poi usano l’aborto come contraccettivo senza ovviamente sapere quale fosse la storia di lei.

Dove seguire Giorgia Soleri: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Giorgia Soleri, vediamo come seguirla sui social. Per prima cosa vi rimandiamo al suo profilo Instagram che conta oltre 770 mila follower.

Sul suo proflo posta vari scatti riguardanti il suo lavoro, ma anche la vita privata. Molto presenti, infatti, sono i suoi gatti che lei adora. Ci sono anche foto e video dei viaggi e non mancano i contenuti con il fidanzato Damiano David.

Ma Giorgia Soleri ha un profilo Twitter? Pare che in passato lo avesse, ma adesso non è più esistente.

Carriera

Che lavoro fa Giorgia Soleri e qual è la sua carriera? Giorgia ha iniziato a lavorare come modella grazie al suo bel fisico, dividendosi tra Milano, Roma, Firenze e altre località legate ai suoi progetti. Ha preso e prende ancora parte a molti set fotografici per stilisti di alto livello e intimo. Nel 2021 ha preso parte anche a uno spot della Birra Moretti.

Giorgia Soleri è anche una femminista e un’attivista. Attraverso i suoi social, le sue ospitate e le sue interviste porta avanti molte battaglie riguardanti la figura della donna e anche la malattia come detto prima.

Libro di Giorgia Soleri

Giorgia è anche scrittrice e proprio nel 2022 ha pubblicato il suo primo libro: “La signorina nessuno”. Si tratta di una raccolta di poesie scritte da lei che permettono al lettore di entrare nel suo mondo.

Giorgia Soleri a Pechino Express

Parte giovedì 9 marzo su Sky la nuova edizione di Pechino Express. La conduzione è di coppia e vede Costantino Della Gherardesca con Enzo Miccio. Quest’anno abbiamo la rotta delle Indie. I concorrnti infatti esploreranno l’Asia, partendo dall’India e proseguendo per la Malaysia e per la Cambogia.

Tante coppie anche questa volta in gara e tra loro c’è anche Giorgia Soleri insieme a Federippi, le due formano la coppia delle Attiviste.

Le coppie di Pechino Express

Chi sono le coppie in gara nell’edizione 2023 di Pechino Express? Vediamo tutti i concorrenti e i nomi delle coppie che vanno a formare:

Vediamo adesso il percorso delle Attiviste…

Il percorso di Giorgia Soleri a Pechino Express

Come per tutte le altre coppie, il percorso di Giorgia Soleri e Federippi parte giovedì 9 marzo su Sky dall’India. Le due, come detto, formato la coppia dell Attiviste. Come andrà la loro avventurà?

(IN AGGIORNAMENTO)