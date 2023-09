NEWS

Nicolò Figini | 6 Settembre 2023

La risposta di Giorgia Soleri

Pochi giorni fa Giorgia Soleri aveva rivelato che sarebbe tornata alla Mostra del Cinema di Venenzia come ospite e avrebbe percorso il carpet senza essersi fatta i peli delle gambe. Tuttavia, nel momento in cui gli utenti del web l’hanno vista sul red carpet con un abito lungo hanno iniziato subito a lanciare commenti negativi e a fare ironia.

Proprio in queste ore Giorgia ha detto basta e stanca degli attacchi è intervenuta su Instagram per fornire delle spiegazioni. Prima di tutto ha specificato che i peli sembravano biondi e schiariti a causa delle luce che la stava colpendo in quel momento. In realtà non ha fatto alcun trattamento. Poi ha continuato specificando che parlando di “carpet” non intendeva il “red carpet” ma quello che si trova al lido:

“E visto che siamo in tema di specifiche, io parlavo di carpet e non di red carpet. In questo caso di carpet di arrivo al lido. In cui guarda un po’, indossavo una minigonna, con i peli scoperti.

Ma è più facile prendere le notizie e trasformarle per cercare sempre di cogliere in fallo le persone (e in particolare le donne) esposte. Stai al tuo posto o paga per aver scelto di uscirne”.

In seguito Giorgia Soleri ha preso come esempio gli insulti di una persona che non la segue e non sa ciò che fa nella vita. E ha evidenziato il fatto che non bisogna “lasciar correre” come tanti le consigliano perché “la gente di amma**a per le shitstorm“. Lei chiarisce di aver persone che le stanno vicino e che la aiutano nei momenti difficili ma non tutti sono così fortunati.

