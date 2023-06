NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2023

Il gesto di Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano David

Poco fa a sorpresa Damiano David ha annunciato la fine della sua relazione con Giorgia Soleri. Come sappiamo infatti il cantante, è stato beccato mentre baciava una ragazza in discoteca, e in breve il filmato ha fatto il giro del web. A quel punto il leader dei Maneskin è stato costretto a intervenire. Con un post sui social ha così affermato: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video. Non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno. Quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Nel mentre non è tardata ad arrivare la reazione di Giorgia, che ha prontamente smesso di seguire David sui social. Ma non è finita qui. Poco fa infatti è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Inaspettatamente infatti Giorgia Soleri ha smesso di seguire anche tutti i Maneskin al gran completo. Il gesto naturalmente è stato prontamente notato dai fan, e non solo, e in molti si sono chiesti come mai l’influencer abbia deciso di tagliare i ponti con l’intera band. Il motivo però potrebbe essere semplice. Martina Taglienti, la ragazza che ha baciato Damiano David, è da anni una grande amica dei Maneskin, e solo di recente è apparsa spesso al loro fianco. Anche sul profilo Instagram della modella è possibile notare diversi commenti dei musicisti ai suoi post, e di certo dunque la cosa potrebbe non aver fatto piacere alla Soleri.

Giorgia tuttavia al momento non è ancora intervenuta per dare la sua versione dei fatti, e non è chiaro se nei prossimi giorni deciderà di rompere il silenzio.