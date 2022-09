1 Nuova polemica su Giorgia Soleri

Sono ormai settimane che Giorgia Soleri è al centro delle polemiche sul web. La fidanzata di Damiano David dei Maneskin infatti sta spesso finendo al centro dell’attenzione mediatica, dividendo letteralmente gli utenti. Solo di recente la scrittrice è stata duramente criticata per le sue poesie, e a quel punto è stata costretta a intervenire per mettere a tacere le malelingue. Ma non solo. Successivamente la Soleri ha anche manifestato la voglia di chiudere il suo profilo Twitter, dopo che alcuni utenti hanno tirato in ballo Victoria de Angelis. Nelle ultime ore come se non bastasse è scoppiata l’ennesima polemica che ha travolto l’influencer. Tutto è iniziato quando Giorgia ha svelato sui social di essersi tatuata una poesia di Joumana Haddad, giornalista e poetessa libanese, sulla tutta schiena. Questo quello che recita:

“Sono così

non ho tempo per i rimpianti

gioco con i destini, mi annoio facilmente

prometto e non mantengo.

Inutile cambiarmi:

La certezza mi è estranea

per l’imbarazzo dell’amore

per l’immaginazione

perché sono devota

solo all’indolenza.

Imprevedibili i miei appuntamenti

sono una fuga prima del tempo

un sole che non basta

una notte che mai si schiude

sono impetuosi sussulti tra la sete e il dissetarsi.

Sono così, un silenzio per raccogliermi,

un lento terrore per disperdermi

un silenzio e un terrore per curare una crudele memoria

non c’è luce che possa quidarmi:

possiedo solo i miei peccati”.

A quel punto in molti iniziato ad attaccare duramente Giorgia Soleri per la scelta di tatuarsi una poesia su tutta la schiena e non sono mancati numerosi commenti aggressivi. Ancora una volta dunque la scrittrice divide il web, ma al momento non è ancora intervenuta per replicare ai suoi hater. Tuttavia è importante sottolineare che Giorgia è libera di fare qualsiasi cosa voglia con il suo corpo, e nessuno può e deve permettersi di dire cosa debba o non debba fare l’influencer, che nel mentre è stata sostenuta da tantissime persone.

