Per giorni è circolata la notizia del matrimonio tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis, ma l’ex inviato di Striscia la Notizia chiarisce tutto a Novella 2000: “Nessun sì all’orizzonte, solo un grande sentimento e un anello che ha fatto scoppiare il caso”

L’indiscrezione che ha incendiato il gossip

Per due giorni il mondo del gossip è stato travolto da un’unica certezza, rilanciata da media, siti e social: Jimmy Ghione si sposa. Una notizia circolata con tale insistenza da sembrare ormai scolpita nella pietra. Secondo i rumor, l’ex inviato storico di Striscia la Notizia sarebbe pronto a convolare a nozze con la giovane compagna Marialaura De Vitis, facendo così il grande passo dopo una relazione vissuta sempre con discrezione.

Il racconto che tutti hanno fatto: fiori d’arancio imminenti

Le voci parlavano chiaro: bouquet in arrivo, location segreta e un matrimonio annunciato per sorprendere tutti. L’immagine era già stata dipinta. Jimmy e Marialaura pronti a dirsi sì, lei raggiante, lui deciso a ufficializzare un amore che negli ultimi mesi aveva attirato curiosità e attenzione. Ma la realtà, era molto diversa.

La verità raccontata da Jimmy Ghione

Raggiunto da Novella 2000, Jimmy Ghione ha scelto di rimettere ordine in un racconto che stava correndo troppo veloce. Le sue parole sono nette, senza spazio per interpretazioni:

“Se volevate sapere se mi sposo, no. Non mi sposo.

Questa è una roba che ha tirato fuori oggi la televisione e i giornali, c’è l’amore ma non c’è il matrimonio,” svela Ghione, spiegando come una semplice attenzione romantica si sia trasformata in un caso mediatico.

L’inviato aggiunge poi un dettaglio che chiarisce l’origine dell’equivoco: “Ho regalato un anello ed è venuta fuori questa notizia, ma ribadisco: non mi sposo.”

L’anello che ha acceso la miccia

Basta un gesto, a volte, per far esplodere la fantasia del pubblico. Nel mondo del gossip regalare un anello significa una cosa soltanto: proposta. E così quel dono speciale è stato interpretato come anticipo di un matrimonio imminente. La realtà però è più semplice: l’anello era un simbolo d’amore, non una promessa di nozze.

Amore sì, ma senza fretta

Ghione lo dice con schiettezza. “L’amore c’è, è solido, è presente. Ma non è detto che debba trasformarsi subito in matrimonio”. Lui e Marialaura vivono il loro rapporto secondo i loro tempi, lontani dalle aspettative imposte dall’esterno. Niente corse, niente altari prenotati, solo una storia che procede seguendo il ritmo naturale della coppia.

E se un anello ha fatto esplodere un caso mediatico, Jimmy Ghione è stato rapido e chiaro nel riportare tutti alla realtà.

Lui non si sposa. Non adesso, almeno. Ma l’amore, quello, c’è eccome.