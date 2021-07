1 Il significato del termine “Chiellinigkeit”

Giorgio Chiellini e i ragazzi della Nazionale sono i protagonisti del momento, insieme ad altri atleti come Matteo Berrettini e gli atleti che gareggeranno alle Olimpiadi. Proprio agli Europei il difensore e capitano Azzurro, amatissimo in Italia e non solo, è stato al centro di vari episodi che resteranno nella memoria di tutti. Uno di questi riguarda il siparietto con Jordi Alba poco prima dei calci di rigore contro la Spagna. Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla semifinale di Euro 2020.

E partiamo dal momento in cui Giorgio Chiellini, è stato richiamato dall’arbitro a fare le veci della squadra insieme al capitano della Roja, Jordi Alba per sorteggiare chi sarebbe poi partito per calciare i rigori. Proprio Giorgio sembra essere molto sereno e lo abbiamo visto ridere e scherzare insieme all’avversario, mentre noi attendevamo il momento con un po’ più di preoccupazione.

Dalle immagini vediamo infatti il terzino del Barcellona guardare quasi incredulo Giorgio Chiellini, mentre quest’ultimo cerca di stemperare la tensione. Una scena che ha portato alcuni italiani a cambiare idea sul capitano dell’Italia e quel preciso istante ha comunque strappato un sorriso a molti di noi. Il curioso episodio non è passato inosservato e ha fatto il giro del mondo.

Il gesto e il comportamento di Giorgio Chiellini ha attirato l’attenzione della Germania. I tedeschi in questo atteggiamento ne ha fatto un vero e proprio stile di vita, come riportano Rompipallone e Chiamarsi Bomber. Così hanno coniato il termine “Chiellinigkeit” che, come riportato significa: “Guardare alle cose in modo un po’ più leggero. Essere un po’ allegri, un po’ seri, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi più che si può mentre lo si fa”.

Così Giorgio Chiellini è riuscito a conquistare tutti, perfino Matteo Berrettini, che ha speso parole bellissime per lui! Ma le notizie su di lui non sono finite qui…