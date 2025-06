Il cantante Giorgio Ciabattoni dedica il suo nuovo brano alla moglie e ai figli gemelli, raccontando la forza dei legami che resistono alla distanza e conquistano il cuore dell’Europa.

La canzone di Giorgio Ciabattoni

Giorgio Ciabattoni, cantante italiano che da quindici anni conquista il cuore del pubblico romeno e dell’est in generale con i suoi spettacoli di musica italiana, ha recentemente lanciato il suo secondo singolo Amore Lontano, un brano profondo che esplora i temi del desiderio e della sofferenza. Questa canzone è un omaggio alla sua amata moglie Tamara Mazza in Italia e ai loro gemelli Giorgia Maria e Sergio Antonio, nati prematuramente all’ospedale Salesi di Ancona.

Amore Lontano si presenta come una delicata riflessione sull’amore vissuto a distanza. «Nasce da un’esperien- za reale, dolorosa e profonda: il periodo in cui mia moglie e i nostri due figli, nati a soli 5 mesi e mezzo, sono dovuti rimanere in Italia per cure, mentre io ero in Romania per onorare i miei impegni artistici», spie- ga Ciabattoni. Ora Giorgia Maria e Sergio Antonio, i gemellini nati 2 aprile 2025 hanno più di un anno e stanno benissimo.

Il brano parla di desiderio e speranza, evidenziando il potere del vero amore che riesce a trascendere confini, difficoltà e tempo. «Quando sei lontano dai tuoi cari, l’amore non si ferma, anzi, diventa più profondo. Voglio che questa canzone raggiunga le persone che hanno attraversato momenti difficili, che hanno sentito la mancanza dei loro cari e che sanno quanto valga il vero amore», aggiunge.

Con Amore Lontano, Giorgio Ciabattoni intende fare una dichiarazione d’amore a sua moglie Tamara , sottolineando che «una sola canzone può rappresentare il momento culminante del nostro amore». Il brano è stato scritto assieme a due grandi del panorama musicale italiano: Silvano D’Auria noto jazzista compositore e Tiziano Tarli scrittore musicista, arricchito dalla collaborazione dei musicisti Dan Nicolau alla tromba e Dan Incrosnatu alle percussioni, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Nel 2024, Ciabattoni è stato nominato Ambasciatore della musica italiana in Europa al Gala Novella 2000 del Festival di Sanremo, un riconoscimento che attesta la sua popolarità e il suo talento.

Con i suoi spettacoli memorabili, eleganti e versatili, ha saputo mescolare emozioni e interazione con il pubblico, spaziando dalla musica classica a quella moderna e dalle canzoni napoletane alle sue composizioni originali.

Negli ultimi anni, Ciabattoni ha anche dato vita al Notte Italiana Tour, un concept che celebra la magia delle serate italiane in tutto l’Est Europa e non solo, ha tenuto concerto in 16 nazioni nel mondo dagli Stati Uniti all’Australia, consolidando la sua posizione come uno degli showman più apprezzati del panorama musicale all’estero e anche in Italia dove, grazie alla sua storica collaborazione con Franco Califano, sta portando in giro La Notte del Califfo un omaggio al maestro Califano in formula quartetto per teatri e locali d’Italia, con i musicisti Bruno Chelli e Cesare Gregori. Con Amore Lontano, Giorgio Ciabattoni continua a incantare il pubblico, portando un messaggio universale di amore e resilienza.