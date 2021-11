1 La confessione di Giorgio Manetti

A tornare al centro dell’attenzione in queste settimane è stato Giorgio Manetti. Come sappiamo era sembrato che l’ex Cavaliere del Trono Over volesse tornare a Uomini e Donne per corteggiare Isabella Ricci, che a sua volta si è dimostrata interessata a conoscere il Gabbiano. In queste ore intanto Giorgio ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv, durante la quale ha ammesso di aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip 6, spiegando il perché. Queste le sue dichiarazioni:

“Non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti. Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico”.

Ma non solo. Parlando del suo ipotetico ritorno a Uomini e Donne, Giorgio Manetti svela:

“Non ho mai detto che avevo intenzione di tornare a U&D. Il tutto è nato da

una domanda di un giornalista, tempo fa, in cui mi domandava chi avrei voluto conoscere

nel caso io fossi stato all’interno dello studio di U&D. Risposi che avrei voluto conoscere Isabella Ricci ma solamente se fossi stato attualmente presente in quel programma. Un mio ritorno a U&D nel formato attuale? Molto, molto improbabile e certamente non come partecipante. Dopo l’esperienza fatta, tre anni passati in quello studio ma sempre con allegria e positività, educazione e rispetto per chiunque sicuramente in questo momento non saprei neanche cosa dire e a chi….tempi diversi”.

Non è tutto. Proseguendo infatti Giorgio Manetti ha svelato cosa l’ha colpito di Isabella e in più non è mancato un ennesimo attacco a Gemma Galgani. Andiamo a leggere le sue parole.