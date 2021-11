1 Torna Giorgio Manetti?

Negli ultimi mesi si è a lungo discusso di Giorgio Manetti. Come sappiamo infatti l’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, durante la quale ha ammesso di essere rimasto affascinato da Isabella Ricci e che sarebbe pronto a corteggiarla. Queste le sue dichiarazioni:

“Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante”.

A quel punto in molti hanno ipotizzato che Giorgio Manetti fosse pronto a tornare a Uomini e Donne proprio per corteggiare Isabella Ricci. Pochi giorni dopo però l’ex Cavaliere è tornato sui suoi passi, affermando di essersi fidanzato e di non poter dunque tornare all’interno del dating show. Adesso però pare che le cose siano nuovamente cambiate. Come svela il settimanale Nuovo Tv infatti sembrerebbe che Giorgio sia pronto a tornare a Uomini e Donne per Isabella. Tuttavia ci sarebbe una condizione: Manetti infatti parteciperebbe solo a una puntata speciale, durante la quale si presenterebbe alla Ricci e le chiederebbe di uscire con lui.

Nel mentre proprio nella puntata di Uomini e Donne andata in onda poche ore fa si è parlato di Giorgio e di Isabella e naturalmente non è mancata la forte reazione di Gemma Galgani. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.