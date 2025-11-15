Ospite a Ciao Maschio Giorgio Mastrota è tornato a parlare della rottura con Natalia Estrada e del rapporto sereno che li lega oggi. Ecco come ricorda il loro amore.

Giorgio Mastrota torna a parlare di Natalia Estrada

Ancora una volta Giorgio Mastrota ha scelto di tornare su uno dei capitoli più importanti e delicati della sua vita: la fine del matrimonio con Natalia Estrada. Ospite di Ciao Maschio, il conduttore ha ricordato l’amore che lo ha legato alla showgirl per diversi anni, un rapporto intenso sia sul piano privato sia sul fronte professionale.

La storia tra i due iniziò nel 1992 e fu un colpo di fulmine. Si sposarono nello stesso anno e nel 1995 nacque la loro figlia, Natalia Jr., oggi trentunenne. La relazione però si interruppe definitivamente nel 1998, quando l’attrice scelse di chiudere il matrimonio.

Ripercorrendo quel periodo, Giorgio Mastrota ha ammesso con grande sincerità che una parte di responsabilità fu sua: «Sono stato un bugiardo. Nell’ultimo periodo le ho detto tante bugie e questo è stato uno dei motivi per cui mi ha lasciato. Me la sono cercata». Riconoscendo gli errori fatti il conduttore ha parlato così senza filtri con Nunzia De Girolamo.

Il rapporto con Natalia Estrada

Nonostante la separazione, il ricordo dell’ex moglie è ancora pieno di affetto.

«È stato un grande amore. Lei era più brava di me nel suo lavoro, completa. Io ero felice di starle accanto, quasi come un agente, e sono orgoglioso che la gente ricordi che siamo stati insieme», ha raccontato Giorgio Mastrota.

Oggi la vita di Mastrota è molto diversa: è sposato da tre anni con Floribeth Gutierrez e ha costruito una famiglia allargata serena. Con Natalia Estrada, invece, ha mantenuto un rapporto equilibrato e rispettoso, alimentato dall’amore comune per la figlia. «Non la amo più, ma le voglio bene. Natalia è parte della mia vita», ha concluso.

