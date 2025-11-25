Un Paese che cerca di reagire ma non riesce ancora a spegnere l’emergenza dei femminicidi

La Giornata contro la violenza sulle donne torna con un carico di dolore che pesa sulla coscienza collettiva. Le iniziative si moltiplicano, ma la realtà appare ostinata. I dati mostrano un Paese che prova a reagire, senza però riuscire a fermare del tutto la spirale dei delitti di genere.

La ricostruzione delle ultime vicende mette in luce storie che sembrano ripetersi. Le forze dell’ordine intervengono spesso in contesti familiari già segnati da conflitti. I vicini raccontano litigi taciuti per vergogna. Le amiche parlano di segnali ignorati. I centri antiviolenza descrivono richieste d’aiuto che crescono senza sosta. Ogni episodio rivela un contesto carico di tensioni. Le relazioni si incrinano. La paura soffoca ogni tentativo di fuga.

Secondo i dati Istat, una donna su tre subisce violenza almeno una volta nella vita. Il numero impressiona. Il fenomeno resta radicato. Le più sfortunate muoiono per mano di chi dichiarava amore e protezione. Gli investigatori osservano scenari familiari dove convivono dipendenza emotiva, minacce e rancori maturati nel silenzio.

I dati rimangono allarmanti

I dati diffusi dal ministero dell’Interno, aggiornati al 1° settembre 2025, descrivono un lieve miglioramento. Sono stati registrati 60 delitti in ambito familiare o affettivo con vittime donne. Nel 2024 le vittime erano state 79. Il calo del 24% non basta però a rassicurare. Dietro quei numeri si nascondono vite spezzate. Di queste 60 donne, ben 44 sono state uccise dal partner o dall’ex partner. Le storie seguono un copione crudele. Le separazioni diventano detonatori. Gli uomini non accettano la fine delle relazioni. La gelosia si trasforma in violenza estrema.

Gli esperti parlano di un cambiamento culturale lento ma necessario. Le scuole avviano progetti educativi mirati. Le istituzioni rafforzano misure di protezione. Le associazioni chiedono più risorse e strumenti. Le persone che assistono devono imparare a riconoscere i segnali. La società ha bisogno di una svolta profonda.

Questa giornata vuole scuotere le coscienze. Le piazze si riempiono. Le testimonianze commuovono e spingono all’azione. Il Paese guarda alle vittime con rispetto e dolore. Le loro storie chiedono attenzione continua. Nessuna tregua può essere concessa. La lotta contro la violenza sulle donne deve proseguire con forza e determinazione.

Dario Lessa