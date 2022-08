Lo scontro tra Giovanna Abate e Giulio Raselli

Abbiamo conosciuto Giovanna Abate a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Giulio Raselli, per poi sedersi sul trono. Proprio durante il percorso nel dating show ha avuto modo di conoscere il tronista e di uscire più volte con lui, tanto che Giulio è arrivato a portarla alla scelta finale, per poi uscire con Giulia D’Urso (sua ex).

Chi segue Uomini e Donne ricorderà senza dubbio lo scontro avuto tra Giovanna Abate e Giulio Raselli durante la scelta. Lei non gliele mandò a dire, lasciando lo studio piuttosto seccata. A distanza di così tanto tempo da quello scontro, si è tornati a parlare del loro rapporto. L’ex corteggiatrice ha aperto il box delle domande anonime e qui ha risposto alle più svariate curiosità dei fan. Un utente le ha chiesto quale sia il suo pensiero oggi su Giulio e lei non ha tardato a rispondere:

“Non è cambiato tanto il mio parere su di lui rispetto ai tempi della fine del trono. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché e i per come della fine della mia relazione con Sammy puntandomi, tanto per cambiare, il dito contro! A oggi, come allora, secondo me lascia il tempo che trova”, ha scritto senza troppi giri di parole Giovanna Abate. Queste parole sono arrivate dritte a Giulio Raselli che, sempre su Instagram, ha voluto replicare: “L’ego più grande che abbia mai conosciuto in vita mia. Ti avessi scelto saresti morta dentro, non potendo salire sul trono”.

A sua volta Giovanna Abate è stata informata delle parole di Giulia Raselli e non è stata a guardare. Sempre sul social ha voluto controbattere: “Apro e richiudo, sempre con educazione, immediatamente questa parentesi inutile. Ho risposto su tutto e su tutti senza insulti e senza veli. C’è chi la prende come dovrebbe e chi, ahimè, la prende di aceto (come si dice a Roma). Vale anche per avvocati social”, ha concluso ironica.

A seguire, sempre Giovanna Abate, ha parlato anche dei suoi ex corteggiatori…

Tra le tante domande, dopo il battibecco con Giulio Raselli, Giovanna Abate ha avuto modo di parlare anche degli ex corteggiatori (quando era lei a sedersi sul trono) Sammy Hassan e l’Alchimista, rivelatosi poi essere Davide Basolo.

Su Sammy ha raccontato che lui si è fatto sentire più volte durante l’inverno e si erano detti di vedersi per un caffè, per poi aggiungere: “Non c’è stato modo, chissà”. Dopo questa rivelazione, i curiosi hanno quindi voluto sapere che effetto le faccia risentirlo: “Ragazzi ma che effetto mi dovrebbe fare. L’ho risentito anche oggi in giornata, dove appunto abbiamo riso alla domanda inerente a lui”.

Giovanna Abate ha poi ricevuto anche una domanda su L’Alchimista (così soprannominato nel dating show), Davide Basolo. Anche in questo caso i fan hanno voluto sapere se l’ha risentito e se è rimasta in buoni rapporti con lui: “Sì, dopo aver scoperto che le famose rose blu erano da parte sua. Ci siamo sentiti, ci siamo visti e siamo anche andati a cena. È veramente una bella persona e gli auguro il meglio”.

Insomma se per i suoi ex corteggiatori Giovanna Abate ha riservato belle parole, non si può dire di certo lo stesso per Giulio Raselli.

