Stando a un retroscena emerso nelle ultime ore, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, sarebbe fuori da È sempre mezzogiorno. Ecco cosa starebbe accadendo.

Il retroscena su Giovanna Civitillo

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Giovanna Civitillo. Come di certo in molti sapranno, da qualche anno a questa parte la moglie di Amadeus fa parte del cast fisso del fortunato programma di Rai 1 È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. La trasmissione, che giorno dopo giorno tiene compagnia a milioni di telespettatori, è attualmente in pausa e farà ritorno in tv con la nuova edizione a partire da settembre. Tuttavia, stando a quanto rivela Affari Italiani, sembrerebbe che Giovanna non tornerà a ricoprire il suo ruolo all’interno del cooking show.

A fornire ulteriori retroscena oggi è stato Giuseppe Candela, che su Dagospia ha spiegato cosa starebbe accadendo. Stando a quanto fa sapere il giornalista, la decisione di far fuori la Civitillo sarebbe stata presa dalla Direzione Intrattenimento DayTime. Il presunto scopo? Quello di “colpire” indirettamente Amadeus, che esattamente un anno fa ha deciso di lasciare la Rai e di spostarsi sul Nove.

E se lo scorso anno settembre Giovanna Civitillo era stata riconfermata per la nuova stagione televisiva, quest’anno le cose andranno diversamente. Sempre Dagospia fa anche sapere che la Rai avrebbe comunicato che l’uscita di scena della moglie di Amadeus farebbe parte di un cambiamento aziendale e che “nella prossima edizione saranno previste altre novità nel cast con l’ingresso di nuovi cuochi”.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura avrebbe girato una puntata zero de La Fattoria

Nel mentre Affari Italiani fa sapere che a prendere il posto di Giovanna potrebbe essere nientemeno che Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi. Candela specifica però che al momento in merito non si hanno ancora conferme. Nel frattempo la Civitillo non è ancora intervenuta per commentare quanto sta accadendo e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio.