Secondo quanto emerso in queste ultime ore, Simona Ventura avrebbe girato una puntata zero di un storico reality show Mediaset: La Fattoria. Ecco cosa potrebbe accadere.

Simona Ventura torna in Mediaset con un suo programma?

Pochi giorni fa sono stati presentati i Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Tuttavia i più hanno notato che una delle grandi assenti è stata Simona Ventura, che a settembre non tornerà in onda con la nuova edizione di Citofonare Rai 2. Da giorni dunque si mormora che la conduttrice potrebbe tornare in Mediaset con un programma tutto suo e solo nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che sta già facendo discutere il web. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa starebbe accadendo.

Chi segue Canale 5, sa bene che negli ultimi due mesi la Ventura ha fatto ritorno sulle reti del Biscione in qualità di opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, terminata proprio ieri sera. Tuttavia sembrerebbe che per la presentatrice ci sia in gioco molto di più. Oggi infatti Davide Maggio ha lanciato un gossip che non è passato inosservato.

Stando quanto riferisce il giornalista, sembrerebbe che di recente Simona Ventura abbia registrato una puntata zero di uno storico reality show Mediaset: La Fattoria. Oltre alla presentatrice l’azienda avrebbe testato anche un’altra collega: Alessandra Viero, che attualmente ha preso in mano le redini di Pomeriggio Cinque News. Come specificato però “i programmi al centro delle puntate zero registrate non sono quelli che effettivamente potrebbero vedere all’opera i conduttori testati. Ad essere valutato è il presentatore alle prese con un determinato genere”.

Ciò significa che non è detto che La Fattoria tornerà in onda su Canale 5. Di certo però alla Ventura potrebbe essere affidato un programma tutto suo e senza dubbio in molti attendono di scoprire cosa accadrà nel corso della prossima stagione televisiva.