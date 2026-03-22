Chi è Giovanni Calvario: età e fidanzata del concorrente del GF Vip 2026, tra carriera e il ritorno in TV dopo l’esperienza in un reality.

Giovanni Calvario è al centro dell’attenzione con il suo ingresso nella Casa del GF Vip 2026, suscitando curiosità su diversi aspetti della sua vita. In molti si chiedono chi sia, quale sia la sua età e se abbia una fidanzata, interrogativi che accompagnano spesso i protagonisti dei reality e che contribuiscono ad alimentare il dibattito attorno alla sua figura.

Da Love is Blind al GF Vip: il percorso di Giovanni Calvario

Giovanni Calvario è finito sui siti di gossip grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2026, in onda dal 17 marzo e condotto da Ilary Blasi. Il suo nome non è nuovo al pubblico: già con il dating show “Love is Blind” aveva attirato curiosità e polemiche, diventando uno dei concorrenti più discussi. La sua presenza scenica e il modo di esporsi hanno diviso gli spettatori, che sui social lo hanno descritto in maniera contrastante, arrivando a definirlo “malessere” e “manipolatore“.

La notorietà di Calvario nasce soprattutto dalla sua partecipazione al reality Netflix “Love is Blind”, dove ha intrapreso una relazione con Giorgia Paselli. Il percorso tra i due si è sviluppato tra entusiasmo iniziale e crescenti incomprensioni, culminate in una separazione dopo la convivenza. Le dinamiche del loro rapporto hanno generato ampio dibattito tra il pubblico, spesso schierato a favore della partner e critico nei confronti di lui.

In un’intervista a Vanity Fair, Calvario ha dichiarato: “Mi danno del manipolatore, invece sono solo un uomo deciso che non ha avuto paura di mostrarsi anche negli eccessi. Non ho partecipato all’esperimento per farmi amare da tutti, ma per trovare la mia regina“.

Identità, lavoro e visione personale di Giovanni Calvario

Romano, 36 anni, Calvario si presenta come una figura poliedrica: si definisce infatti “imprenditore creativo, runologo e mecenate“. Nel mondo professionale è attivo nel campo della comunicazione, avendo fondato l’agenzia Boanerghes, dedicata a branding, design e storytelling. Il suo immaginario personale è fortemente legato a una dimensione simbolica e spirituale: passioni come l’esoterismo, la lettura e la ricerca interiore convivono con un progetto ambizioso, quello di trasformare un antico villaggio in una location dedicata a eventi, cultura e benessere. Non a caso ama definirsi anche “Duca”, pur senza alcun titolo nobiliare.

Immagine pubblica, aspettative future con il GF Vip e curiosità sulla presunta fidanzata

Nel tempo, la figura di Giovanni Calvario si è costruita attorno a uno stile di vita e a un racconto personale piuttosto riconoscibile, fatto di estetica curata, ambienti ricercati e una narrazione quasi teatrale di se stesso. Anche la sua abitazione romana riflette questo universo, diventando spesso luogo di incontri e momenti conviviali legati al mondo creativo.

Dopo la fine della relazione televisiva, ha accennato a una nuova frequentazione, senza però fornire dettagli. Oggi il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip rappresenta una nuova occasione per mostrarsi al pubblico, confermare o ribaltare l’immagine costruita finora e, inevitabilmente, riaccendere il confronto mediatico attorno alla sua personalità.