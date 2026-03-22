Lucia Ilardo: chi è, età, altezza e percorso al Grande Fratello tra carriera, social e curiosità sulla vita privata.

Lucia Ilardo è uno dei volti emergenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, già nota al pubblico per la partecipazione a Temptation Island nel 2025 insieme all’ex fidanzato Rosario Guglielmi. Laureata in Giurisprudenza e originaria della provincia di Modena, ha costruito un percorso tra lavoro, social e televisione, attirando l’attenzione anche per la sua vita sentimentale e i recenti gossip che l’hanno resa una delle protagoniste più seguite del momento. Ecco chi è, tra età, altezza e curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Lucia Ilardo: origini e percorso personale

Lucia Ilardo è tra i volti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nata nel 1998 e cresciuta a Vignola, in provincia di Modena, ha costruito il suo percorso lontano dal mondo dello spettacolo prima di approdare in televisione. Dopo gli studi, si è laureata in Giurisprudenza e ha iniziato a lavorare come consulente aziendale in uno studio di commercialisti, seguendo inizialmente una carriera più tradizionale. Nel tempo, però, ha scelto di mettersi in gioco anche in ambito mediatico, aprendo le porte a nuove esperienze professionali e personali che l’hanno portata sotto i riflettori.

L’esperienza a Temptation Island e la notorietà televisiva di Lucia Ilardo

La popolarità di Lucia è esplosa grazie alla partecipazione a Temptation Island nel 2025, dove ha preso parte al reality insieme all’allora fidanzato Rosario Guglielmi. Il loro rapporto, già complesso prima del programma, è stato messo duramente alla prova nel villaggio dei sentimenti, diventando uno dei più seguiti e commentati della stagione. Proprio quella esperienza ha segnato un punto di svolta nella sua vita: dinamiche emotive, tensioni e scelte personali hanno contribuito a far emergere la sua personalità, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

Vita sentimentale e relazione finita sotto i riflettori

La relazione con Rosario Guglielmi ha avuto un ruolo centrale nel percorso di Lucia. I due, legati da tempo, attraversavano una fase delicata: lei desiderava maggiore stabilità e convivenza, mentre lui appariva più incerto. Dopo la fine del programma, hanno tentato un riavvicinamento, senza però riuscire a ricostruire il rapporto.

Nel tempo, la loro storia è rimasta al centro del gossip, tra dichiarazioni pubbliche e retroscena. In un’intervista a Verissimo, Rosario ha spiegato: “Non c’è una seconda possibilità perché vorrebbe dire perdonare e superare, ma io non riuscirei a superare quello che è successo”. Alla domanda sull’amore ha aggiunto: “No, l’amore non è questo. Il vero amore ha un’altra forma”. Parole che hanno sancito definitivamente la chiusura della relazione.

Negli ultimi tempi il nome di Lucia Ilardo è stato accostato anche a quello di Lorenzo Spolverato, ex volto del Grande Fratello recentemente tornato single dopo la fine della relazione con Shaila Gatta. I due sono stati avvistati più volte insieme a Milano, alimentando voci e curiosità su una possibile frequentazione. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul loro rapporto, ma la loro complicità social e alcune apparizioni pubbliche hanno contribuito ad aumentare il gossip.

Nuovi inizi, social e ingresso al Grande Fratello Vip per Lucia Ilardo

Dopo la fine della relazione, Lucia ha intrapreso nuovi percorsi professionali, lavorando come conduttrice di eventi e speaker radiofonica, oltre a costruire una presenza sempre più solida sui social, dove ha sviluppato una community ampia e attiva. La sua immagine pubblica è cresciuta rapidamente, trasformandola in una figura seguita anche come influencer.

Lucia ha detto di sé:

“Ho una faccia tosta, però ho anche tanto altro da mostrare. Un lato sensibile che non è tosto come sembra“.

Con questa nuova esperienza televisiva, è pronta a mostrarsi al pubblico in una veste completamente diversa.