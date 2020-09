3 Giovanni Ciacci all’attacco dell’influencer Tommaso Zorzi, da poche ore nella casa del Grande Fratello VIP: “Nei reality serve originalità e cuore”.

Il Grande Fratello VIP ha debuttato solo da qualche ora, ma uno degli inquilini è già al centro di una vistosa polemica che continua a consumarsi sui social e non solo. Il riferimento è a Tommaso Zorzi, conosciuto come influencer ed ex concorrente del reality Riccanza. Zorzi aveva già attirato l’attenzione prima di accedere al gioco, lanciando frecciatine sulla futura collega Patrizia De Blanc la quale peraltro ieri, appena entrato, lo ha rimproverato di sfacciataggine. Nelle ultime ore sono stati invece Gian Maria Sainato e Veronica Satti a tracciare di lui un ritratto non proprio lusinghiero. A questi si aggiunge adesso Giovanni Ciacci, che attraverso Instagram e poi direttamente a Novella 2000 ha punzecchiato Tommaso Zorzi.

“Zorzi? Una presenza già vista, stereotipata e poco originale. Scopriremo presto se sarà ‘riccanza’ vera o finta, riccanza della quale io ho sempre dubitato. E poi facile sparare contro gli altri concorrenti sulle pagine dei giornali, – ha commentato con Novella 2000 – per poi chiedere scusa di quanto dichiarato durante il live. Coerenza! Nei reality servono originalità, verità e cuore!”.

Le parole di Ciacci sembrano fare purtroppo eco alle dichiarazioni già rese da altri. Sainato e la Satti hanno infatti puntato il dito contro i modi scortesi dell’influencer meneghino.

“Un concorrente di questa casa è tutt’altro di quello che si vede. E presto si rivelerà per quello che è, di una falsità e cattiveria allucinante”, ha detto per primo Sainato. “Ho avuto il dispiacere di conoscerlo o meglio di incontrarlo. Sì, Zorzi non mi piace per niente”, è stato invece il commento della Satti.

I due, in momenti e per ragioni diversi, hanno inoltre parlato come Ciacci dei comportamenti poco trasparenti di Tommaso Zorzi. Sarà davvero così?