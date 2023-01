NEWS

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le parole di Giovanni Ciacci

Sui social Giovanni Ciacci è tornato sul caso Marco Bellavia, che ha tenuto banco nelle primissime settimane del GF Vip. L’ex concorrente, come ben ricordiamo, ha subito le conseguenze del proprio comportamento attraverso un televoto flash che lo ha escluso dal programma. In studio, una volta eliminato, Ciacci si era già scusato:

“Non mi sono proprio accorto, te lo giuro”, aveva detto con sguardo sgomento al conduttore Signorini. “Non direi mai una cavolata. Secondo me, mia opinione, io l’ho vissuta male per la nomination ricevuta da lui, e gli ho risposto in una certa maniera per quel motivo. Pensavo l’aveste messo voi come disturbatore… Il dramma è precipitato in una notte, e mi spiace tantissimo. Ero in nomination con lui, e magari sarebbe comunque andata così”.

Nonostante queste dichiarazioni di pentimento, Ciacci non ha comunque potuto eludere le numerosissime critiche (quando non addirittura minacce) piovutegli addosso una volta uscito dal gioco. Lo stylist ha cercato di arginarle scusandosi pubblicamente anche con Marco Bellavia, il che sembrava aver messo fine allo tsunami di attacchi dei giorni immediatamente successivi all’esclusione dal gioco. Oggi però Giovanni Ciacci rende noto che la situazione non sembra cambiata. Il costumista è intervenuto con un lungo post su Instagram nella speranza di mettere un punto definitivo sull’intera vicenda:

“In moltissimi ancora mi scrivete del Caso Bellavia dove tutti, forse troppi hanno messo bocca. Sono stato tacciato di bullismo ( parola che non mi appartiene ). Quali sono gli atti dove io (ed aggiungo anche gli altri componenti della Casa) avremmo bullizzato Marco? Per quello che riguarda me, partecipando ad un gioco ad eliminazione (come da regolamento ) cercavo di eliminare un concorrente che gareggiava come tutti gli altri”.

Si legge fin dalle prime righe. Giovanni Ciacci ha così aggiunto: “Perché parlate di Marco Bellavia malato di depressione e quindi bullizzato perché depresso? Cosa è stato fatto a Marco di così abominevole da essere bullizzati e bersagliati sui social? Secondo dichiarazioni da lui fatte (Pomeriggio Cinque e altre testate) non ha sofferto di depressione nella Casa o ha subito bullismo. Ma ha avuto un crollo dovuto alla mancanza di sonno e panico da televoto”.

Nel lungo sfogo Giovanni Ciacci ha proseguito ancora: “Il Grande Fratello è un bellissimo gioco e per tale va preso. Non si fanno operazioni a cuore aperto. Uno gioca come vuole, usando tattiche, modi e maniere secondo la sua strategia. Se ho offeso Marco in qualche maniera chiedo nuovamente scusa. Forse dopo le dichiarazioni fatte da lui, qualcuno deve chiedere scusa a me e agli altri concorrenti che hanno subito, intimidazioni, offese, minacce di morte e altro tramite social e tramite stampa”

“Per non parlare le ripercussioni terribili che ho e abbiamo avuto sul nostro lavoro che, a voi piaccia o no, fatto di anni di sacrifici, dedizione e impegno. Con il mio avvocato abbiamo deciso di procedere per vie legali contro tutte le persone che hanno incitato all’odio, offeso o denigrato sia via web che a mezzo stampa”.

Sempre Giovanni Ciacci nel messaggio ha fatto sapere che si tratta di una “lunga battaglia, ma doverosa”, sottolineando come per lui il caso Bellavia sia chiuso “ma non nelle sedi legali”. (QUI IL POST INSTAGRAM)

Infine Giovanni Ciacci ha concluso dicendo di voler sapere chi si nasconde dietro gli account che hanno usato parole forti nei suoi confronti: “Pubblicherò tutto, nomi e cognomi .. io qualche dubbio e sospetto inizio ad averlo”.