Giovanni Ciacci: che fine ha fatto?

Tra i volti del nuovo numero di Novella 2000, dov’è stato raggiunto dal nostro Armando Sanchez, Giovanni Ciacci ha svelato ai lettori del nostro settimanale “che fine ha fatto”, come se la passa lontano dall’Italia, e soprattutto quando e come potremo riaccoglierlo tra noi.

Ciacci non appare in TV dal termine di Live! – Non è la d’Urso, dov’era opinionista fisso, e dall’ultima puntata della striscia Ogni Mattina su Tv8. Dato per certo prima all’Isola dei Famosi, per poi all’ultimo risultare non idoneo a causa della sindrome del Long Covid che lo ha sorprendentemente colpito dopo un contagio da asintomatico, figurava nel parterre di celebrity che si vociferava avrebbero popolato il GFVip.

Trascorsa l’estate in un resort di lusso in Sicilia, nel quale aveva iniziato a lavorare sempre come artista, Giovanni Ciacci si è poi spostato in Egitto, a Sharm-el-Sheik. “Per lavoro”, ha spiegato.

“Sto facendo animazione in un bellissimo locale. Si chiama The Beach, e si trova all’interno del Domina Coral Bay. Qui si vive veramente bene. È un posto magnifico a cui sono molto legato”, prosegue.

Ma come mai non è ancora rientrato nel Bel Paese?

“Non sono più tornato in Italia per le restrizioni del Covid-19, che me lo hanno impedito”.

L’ultimo flirt? Con un egiziano

Ciacci ci confida che il soggiorno lontano da casa non è gli è così spiacevole. E il merito pare essere tutto della compagnia…

“Qui in Egitto siamo venuti in due”, svela. “Sto frequentando un uomo egiziano, ma che vive in Italia. Pensi che sto imparando anche l’arabo per questo, ma per il momento”, scherza, “so dire solo cinque parole”.

In ogni caso, presto lo rivedremo sulla TV italiana, dove Giovanni Ciacci dovrebbe tornare entro l’anno. Ma in che programma è ancora top secret. “Ho un contratto con Mediaset”, precisa, “e aspetto che mi diano nuovi ingaggi”.

