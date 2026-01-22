È Giovanni Franzoni a realizzare il miglior tempo durante le gare di Kitzbuehel. Ma chi è il campione azzurro e cosa sappiamo sul suo conto?

È Giovanni Franzoni il più veloce a Kitzbuehel

L’azzurro Giovanni Franzoni continua a distinguersi durante la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il campione infatti ha realizzato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, conquistando così il podio. Lo sciatore è riuscito in un’impresa ardua: completare la pista Streif in 1:52.21. Risultato, questo, che lo avvicina al record stabilito nel 1977 dall’austriaco Josef Strobl, che completò la Streif in soli 1:51:58. Franzoni nel mentre è già reduce da un primo posto in superG e da un terzo posto in discesa libera sul Lauberhorn e nel weekend prenderà parte alle ultime gare.

Ma chi è il campione azzurro e cosa sappiamo sul suo conto? Andiamo a scoprire alcune informazioni in merito alla sua biografia. Giovanni è nato il 30 marzo 2001 ed è originario di Manerba del Garda, comune in provincia di Brescia. La sua età dunque è di 24 anni. Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Molto mistero anche sulla vita privata di Giovanni Franzoni. In molti si chiedono se il campione azzurro abbia una fidanzata. Tuttavia al momento non conosciamo la risposta a questa domanda. Lo sciatore infatti è molto riservato sulla sua sfera privata e non è chiaro se sia impegnato sentimentalmente.

La carriera di Franzoni

La carriera di Franzoni inizia nel 2018, quando esordisce a Sarentino in discesa libera. Il primo podio lo conquista due anni più tardi, in combinata a Sella Nevea. Sempre nel 2020 debutta in Coppa del Mondo (senza qualificarsi alla seconda manche) e ai Campionati mondiali, dove si classifica al 14° posto nello slalom gigante e 23° nella combinata.

Nel 2021 Giovanni partecipa ai Mondiali juniores, dove vince la medaglia d’oro nel supergigante e quella d’argento nello slalom gigante. Sempre nello stesso anno conquista la prima vittoria in Coppa Europa, in supergigante. Ai Mondiali juniores del 2022 vince invece la medaglia d’oro nella discesa libera e nella combinata e quella di bronzo nel supergigante. In più, al termine della stagione, si aggiudica la Coppa Europa.

Nel 2025 Giovanni Franzoni partecipa ai Mondiali di Saalbach-Hinterglemm, dove si posiziona 21º nella discesa libera, 20º nello slalom gigante. In Coppa del Mondo conquista il primo podio nel supergigante e poco dopo arriva la prima vittoria il a Wengen nella stessa specialità.

