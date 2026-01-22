Sinner-Duckworth, chi ha vinto: il risultato LIVE agli Australian Open 2026

Australian Open: chi ha vinto tra Sinner e Duckworth

Tra Jannik Sinner e James Duckworth chi ha vinto durante il secondo turno degli Australian Open 2026? Oggi alle ore 09:00 ha avuto inizio il match presso la Rod Laver Arena. Dopo i tre precedenti vinti dal tennista altoatesino, vediamo insieme come andrà questa volta.

Jannik durante la partita d’esordio ha superato la sfida contro il francese Hugo Gaston, che si è arreso a causa di un problema fisico, dopo i primi due set persi. Dall’altra parte Duckworth, invece, ha avuto la meglio sul croato Dino Prizmic.

Altra curiosità: i due tennisti si sono già sfidati tre volte e l’italiano si è imposto in tutte le occasioni. Ma arriviamo al match di oggi e scopriamo com’è andata.

Primo set: avanti Jannik

Ad aprire le danze con la prima di servizio, ci ha pensato proprio Sinner.

I dati sono tutti dalla sua parte. Pochi errori, tante buone palle, con l’atleta altoatesino piuttosto determinato a raggiungere l’obiettivo.

Jannik ha chiuso il set 6-1 in circa 26 minuti. In scioltezza ha superato l’ostacolo iniziale.

Sinner-Duckworth: 2-0 per l’altoatesino nel secondo set

Il secondo set, invece, è stato un po’ più combattuto, con Duckworth e Sinner che si sono dati battaglia e l’australiano che, in qualche modo, ha provato a farsi valere in alcuni momenti della gara.

Durante il secondo parziale a servire è stato proprio l’italiano che si è imposto sul risultato di 6-4!

Jannik vince il match contro Duckworth

La partita si è conclusa con il terzo set, quando Sinner e Duckworth nello scontro hanno dato il tutto e per tutto. L’altoatesino, però, si è imposto ancora una volta e ha chiuso così la gara.

Quindi se vi state chiedendo chi ha vinto tra Sinner e Duckworth ora avete la risposta. L’atleta italiano si è imposto con un risultato di 3 set a 0 in meno di due ore di gioco. La sua scia positiva continua.

Le parole di Jannik dopo la partita

Dopo la partita Jannik ha affermato che ogni partita è difficile ed è felice di aver passato il turno:

“Sono felice della mia performance. Lui ha avuto tanti infortuni e sono felice di rivederlo qui. Gli auguro il meglio. Ringrazio il pubblico, so che ci sono stati tanti australiani, ma siete stati onesti nel tifo. Sto bene e sono contento di quanto lavoro fatto. Corpo e mente stanno bene. Questo torneo per me è speciale dopo gli anni scorsi. Vediamo cosa succede”.

CREDITI FOTO: Dubreuil Corinne / ABACA / IPA

