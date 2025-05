Il settimanale Chi ha pizzicato Giovanni Tronchetti Provera in compagnia della ex moglie Nicole Moellhausen a Portofino lo scorso weekend. È davvero finita, quindi, con Chiara Ferragni?

Giovanni Tronchetti Provera paparazzato con l’ex moglie

Sono giorni che girano voci secondo cui tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni sarebbe finita. Alcune nuove foto sembrerebbero confermare tale versione. L’imprenditore, infatti, è tornato a far parlare di sé per un possibile ritorno di fiamma con la sua ex moglie, Nicole Moellhausen.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi, che ha paparazzato Giovanni e la madre dei suoi tre figli insieme a Portofino, durante lo scorso weekend.

Secondo quanto riportato dal magazine, i due avrebbero trascorso del tempo in famiglia, ma soprattutto avrebbero avuto momenti di forte intimità emotiva. In particolare, nella giornata di domenica, Giovanni e Nicole sarebbero stati avvistati mentre parlavano da soli in spiaggia per lungo tempo.

Al termine della giornata, Tronchetti Provera ha accompagnato la ex moglie alla macchina, salutando la tata, i figli e infine Nicole, con un bacio che ha alimentato i sospetti. Nella foto pubblicata da Chi, però, non è chiaro se si tratti di un bacio sulla guancia o qualcosa di più.

La notizia ha subito scatenato la curiosità del pubblico, soprattutto considerando che, secondo il settimanale, fu proprio Nicole a spezzare il cuore di Giovanni più di un anno fa.

L’imprenditore, in seguito, aveva tentato di ricominciare accanto a Chiara Ferragni, dando vita a una storia d’amore che, però, non ha mai davvero convinto l’ambiente familiare di lui e non sappiamo se sia ancora in corso.

A pesare sarebbe stata soprattutto l’enorme esposizione mediatica dell’influencer, che non sarebbe stata ben vista da alcuni membri della famiglia Tronchetti Provera. Una conferma ufficiale della rottura con Chiara Ferragni, in ogni caso, non è arrivata.

Nulla è confermato, ma gli scatti pubblicati da Chi lasciano aperta la porta a un possibile riavvicinamento tra i due ex. Che sia davvero l’inizio di un nuovo capitolo per Giovanni e Nicole? Solo il tempo potrà dirlo.