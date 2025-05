Nel suo podcast Valentina Ferragni ha ospitato le sorelle Chiara e Francesca Ferragni. Quest’ultima ha sorpreso le due con una domanda scomoda: “Vogliamo parlare degli ex?”. Ecco le loro reazioni.

Le reazioni di Chiara Ferragni e Valentina alla domanda

Il podcast di Valentina Ferragni, “Storie oltre le Stories”, è diventato per una sera il salotto più intimo e sincero del web. Le ospiti della puntata non sono state due qualsiasi, dato che ha accolto le sorelle Chiara e Francesca Ferragni. Tra risate, confessioni e qualche frecciatina al passato, si sono aperte come raramente accade sui social network. Specie di questi ultimi tempi.

La puntata si è scaldata subito quando Francesca, con tono ironico, ha lanciato: “Vogliamo parlare dei vostri ex?”, scatenando le risate di Chiara e Valentina. “Ah, vogliamo subito partire così?”, ha risposto la conduttrice del podcast. Ma le sorelle hanno scelto di sorvolare. Almeno per un attimo.

Perché, poco dopo, Chiara Ferragni si è lasciata andare a un commento che sembra raccontare molto più di quanto non dica esplicitamente. “Tutti dicono di volere una donna indipendente, forte, realizzata… ma poi, quando ce l’hanno accanto, sentono che il loro ego viene calpestato”, ha dichiarato l’influencer.

La confessione si è fatta ancora più intensa quando Chiara Ferragni ha raccontato del suo ultimo anno: “È stato la me**a più assoluta. Ma anche pieno di cose belle. Mi sono liberata da cose brutte. Se non ci foste state voi sorelle, e la mamma, non ce l’avrei fatta. Siete state la mia speranza, il mio faro.”

Si è parlato poi anche del gossip in generale. Piace o non piace? Chiara Ferragni è netta: “Quelli positivi ok, ma quelli sulle corna no. Non mi piacciono.” Valentina, più leggera: “Beh, a volte è divertente spettegolare un po’, no?”. Con un sorriso amaro Chiara ha commentato: “A me no. Sono un po’ traumatizzata da questo argomento, no comment.”

Un momento autentico che mostra un lato fragile, ma sincero, delle Ferragni. E, forse, anche una nuova Chiara.