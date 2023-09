NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Settembre 2023

Grande Fratello

Giselda Torresan come non l’avete mai vista prima d’ora: le foto Instagram prima della partecipazione al Grande Fratello

Senza dubbio una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello è Giselda Torresan. Fin dal primo l’operaia veneta ha conquistato il pubblico, per via della sua genuinità e per i suoi modi di fare.

In questi giorni il pubblico dunque sta conoscendo meglio la gieffina, che ha già raccontato qualcosa sulla sua vita. Giselda infatti ha ammesso di avere una vita fuori dal comune, e di trascorrere gran parte del suo tempo tra le sue amate montagne.

In queste ore intanto sul web sono emerse alcune foto Instagram della Torresan, risalenti a prima della sua partecipazione al Grande Fratello e gli scatti stanno già facendo discutere.

Siete pronti a vedere Giselda come non l’avete mai vista prima d’ora?

Le foto di Giselda Torresan

Chi segue il Grande Fratello sa bene che Giselda in questi giorni sta incuriosendo il pubblico con la sua storia.

La Torresan infatti ha affermato di non avere una grande vita sociale, e di non aver mai fatto attività comuni e semplici, come prendere un aereo o andare al cinema.

In più la gieffina ha raccontato di aver indossato poche volte nella sua vita tacchi e vestitini.

Ma andiamo a scoprire le altre foto Instagram di Giselda.